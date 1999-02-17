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Открытый урок ОПК вдохновил преподавателей Орджоникидзевского района на новые формы работы

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Первое полугодие учебного года завершилось для учителей ОРКСЭ (Основ религиозных культур и светской этики) Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга открытым уроком, который провела выпускница православной Учительской семинарии Е. Малыгина. Сотрудничество Детского просветительского центра Богородице-Владимирского храма с методическим объединением учителей ОРКСЭ Орджоникидзевского района оказалось столь удачным, что его решили продолжить. По приглашению помощника благочинного по образованию и катехизации Рождественского церковного округа Н.П. Колесниковой у преподавателей появилась возможность получить новый опыт преподавания, основанный, в частности, на методических разработках протодиакона Андрея Кураева. На примерах Священного Писания автор учебника раскрывает такие понятия, как добро и зло, грех, совесть и раскаяние. Открытый урок, посвященный притче «О блудном сыне», показал, что, благодаря этой методике, дети охотно включаются в работу, читают Евангелие на церковнославянском и русском языках и активно комментируют прочитанное.

 
 
 

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