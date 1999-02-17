В центре «Царский» открылась выставка ярославских художников «По святым местам»

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В духовно-просветительском центре «Царский» открылась выставка трех ярославских художников - братьев Шихановых «По святым местам». Василий, Михаил и Павел Шихановы успешно совмещают творческое призвание со служением Богу: отец Василий является настоятелем храма во имя Софии, Премудрости Божией в Ярославле, Михаил и Павел занимаются оформлением храмовых интерьеров. Многие посетители выставки уже ознакомились с работами живописцев, запечатлевших красоту Божьего мира, чудесные мгновения прикосновения к святыням русской земли и зарубежья.

Открыл экспозицию епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг). С приветственными словами выступили почетные гости: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, священник Феодоровского собора г. Ярославля протоиерей Сергий Васильев, настоятель храма-колокольни Большой Златоуст иерей Виктор Явич. Василий и Павел Шихановы рассказали присутствующим о своей работе. В заключении церемонии церковный хор храма Большой Златоуст исполнил рождественские колядки. Выставка «По святым местам» продолжит свою работу в духовно-просветительском центре «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8) до 9 марта. Вход свободный. Телефон: +7 (343) 371-71-67.