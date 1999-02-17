Митрополит Кирилл поздравил сотрудников с 295-летием со дня учреждения Прокуратуры Российской Федерации

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 295-летие со дня учреждения отмечает Прокуратура Российской Федерации. В связи с событием Глава Екатеринбургской митрополии направил поздравительные адреса заместителю Генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе государственному советнику юстиции 1 класса Ю.А. Пономареву, прокурору Свердловской области государственному советнику юстиции 2 класса С.А. Охлопкову, прокурору Уральской транспортной прокуратуры государственному советнику юстиции 2 класса П.П. Кукушкину.

В своих поздравительных адресах Владыка Кирилл отметил весомый вклад, который органы прокуратуры уже многие годы вносят в решение важнейших вопросов по укреплению законности и правопорядка в Российском государстве. Архипастырь подчеркнул, что накопленные профессиональные знания и богатый опыт сотрудников подразделений Прокуратуры Российской Федерации успешно применяются для надлежащего осуществления борьбы с преступностью, обеспечения прав и свободы наших соотечественников. В этот праздничный день Правящий Архиерей Екатеринбургской епархии пожелал сотрудникам крепости духовных и телесных сил, благодатной Божией помощи в трудах на благо Отечества и долгих лет жизни.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.