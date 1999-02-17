Арт-объект с рождественским сюжетом сотворили ученики ЦПШ «Образ»

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Воспитанники церковно-приходской школы «Образ», действующей при Казанском мужском монастыре Нижнетагильской епархии, изготовили вместе с педагогами арт-объект «Красота своими руками» - сюжетную картину, отражающую праздник Рождества Христова. В бумажной технике симметричным вырезанием) создали снежинки, звездочки, елочки, фигуру Богородицы с Богомладенцем Христом и св. Иосифом. Целью создания арт–объекта было не только желание оформить к празднику Рождества Христова воскресную школу, но и изготовить декорации к Рождественской сказке. Она началась с открытия вертепа и шествия вокруг храма ребят, родителей и гостей со звездами в руках, которыми потом украсили рождественскую елочку. Юные прихожане провели и почтовую акцию «Подари радость людям», а традиционный Дед Мороз одарил всех присутствующих детей рождественскими гостинцами.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.