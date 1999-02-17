Межприходские посиделки прошли в Покровском храме г. Заречный

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В первое воскресенье после Рождества Христова прихожане трех храмов Зареченского благочиния - храма в честь Покрова Божией Матери (г. Заречный), храма во имя святителя Николая Чудотворца (г. Заречный) и Никольского храма села Мезенское собрались вместе, чтобы поздравить друг друга со светлым праздником. На мероприятие пригласили и главу городского округа Заречный. После Литургии настоятель Покровского храма иерей Вячеслав Инюшкин поздравил с 90-летием Клавдию Степановну, трудившуюся еще в предыдущем маленьком храме во имя Алексия Московского. А затем известный зареченский иконописец Нина Ли (лауреат VIII Всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», г. Ярославль), написавшая для местной церкви икону «Чернобыльский Спас», провела для прихожан и гостей выставку русского костюма. Певчие Никольской церкви исполнили для присутствующих Рождественские колядки. Встреча приходов завершилась общей трапезой, во время которой были намечены планы деятельности благочиния на будущий год.