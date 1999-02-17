Вертепное представление показали горожанам в Богоявленском храме Сухого Лога

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Руководитель фольклорного отделения «Уральские традиции» (г. Сухой Лог) Надежда Худорожкова подготовила со своими воспитанниками рождественское кукольное представление. Историю, произошедшую в Вифлееме 2017 лет назад, под пение детского коллектива показали прихожанам Богоявленского храма после Божественной литургии. Святой Вертеп — не только величайшая христианская святыня, но и название народного кукольного театра, пришедшего на Средний Урал с юга царской России. Традиция бродячих кукольников приходить в Рождество в населенные пункты и разыгрывать историю рождения Святого Младенца Иисуса Христа имеет давнюю историю. В Сухом Логу традиция вертепного представления была возрождена в 2012 году и с тех пор успешно развивается: в Центре традиционной народной культуры ГО Сухой Лог уже запланированы семинары по изготовлению кукол и вертепных ящиков.