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В Алапаевском благочинии одарили детей и накормили бездомных

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Алапаевском церковном округе завершилась месячная благотворительная акция «Подари радость на Рождество», в результате которой было собрано 100 сладких подарков для детей и 30 наборов для бездомных. Сотрудники социального отдела Алапаевского благочиния (при Свято-Троицком Архиерейском подворье г. Алапаевска) вместе с группой волонтеров, Дедом Морозом и Снегурочкой приступили к поздравлениям подопечных 30 и 31 декабря. Обездоленные люди и дети нуждаются в душевном тепле, особенно дети с ДЦП и дети-сироты. Для бездомных приготовили горячую еду (суп, гречка с мясом, горячий чай и небольшие подарки).

 
 
 

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