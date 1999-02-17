Десятки подарков вручили юным и взрослым каменцам в праздник Рождества

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По доброй традиции в день празднования светлого Рождества Христова владыка Каменский и Алапаевский Мефодий поздравил тех, кому особенно трудно – воспитанников Красногорского детского дома (государственное казенное учреждение по реабилитации несовершеннолетних центр «Красногорский») и пациентов паллиативного отделения городской больницы №5 г. Каменска-Уральского. Это совместная акция местного отделения «Красного креста» и социального отдела Каменской епархии.

Дети подготовили для владыки маленький концерт – с песнями, танцами и стихами. Выступления давались нелегко, т.к. большая часть ребят инвалиды. Владыка Мефодий тепло поздравил ребятишек с праздником, рассказал историю праздника и вручил рождественские подарки каждому ребенку, группам и преподавателям, чей труд сравнил со священническим. Председатель местного отделения Красного креста пожелал детям укрепления здоровья, а педагогическому коллективу – сил, терпения и добровольных помощников. По окончании праздника хозяева и гости обсудили планы дальнейшего взаимодействия.

В этот же день делегация представителей социального отдела Каменской епархии и Красного креста побывала в хосписе больницы №5. Визит протоиерея Александра Летунова стал для пациентов неожиданностью. И хотя лечебное учреждение постоянно окормляет иеромонах Феодосий (Сохарев), возможность пообщаться с батюшкой больные не упустили. А каменские волонтеры проехали с подарками по всему городу и посетили семьи инвалидов – детей и взрослых. Рождественские подарки стали возможны благодаря помощи благотворителей.