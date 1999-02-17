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«Рождественскую встречу» устроили в ЦПШ Свято-Троицкого архиерейского подворья Невьянска

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в воскресной школе Свято-Троицкого архиерейского подворья г. Невьянск прошла праздничная «Рождественская встреча» для прихожан храма и их детей. Ребята подготовили к этому дню целую программу - с песнями, стихами, театрализованной постановкой и музыкальными паузами. На праздник прибыли и традиционные Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели с детьми веселые игры и конкурсы, одарили подарками. В празднике приняли самое активное участие и преподаватели воскресной школы - учащиеся епархиальных катехизаторско-педагогических курсов во главе с директором школы иереем Александром Фахрутдиновым.

 
 
 

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