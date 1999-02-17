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Рождество в Богородице-Владимирском приходе встретили вместе с дорогими гостями

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую пятницу 6 января в приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга принимали дорогих гостей из республики Коми – поисковый отряд «Звезда» (9 человек) во главе с командиром отряда, известным поисковиком, кавалером медали «За заслуги перед поисковым движением России» Валентиной Жигаловой. Дружественный поисковый отряд ранним утром на вокзале встретил командир приходского поискового отряда «Орленок», директор Детского просветительского центра прихода А.Л. Соловьев. Он же проводил дорогих гостей до Богородице-Владимирского храма и разместил на ночлег в приходской школе. Гости совершили экскурсию по приходу, посетили достопамятные места, пообщались с бойцами отряда «Орленок» и приняли участие в праздничной ночной Рождественской службе. Ярким событием стало паломничество поискового отряда «Звезда» в мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

 
 
 

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