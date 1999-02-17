Городской фестиваль «Под Вифлеемской звездой» прошел в Полевском

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В городе Полевском стало доброй традицией встречать светлый праздник Рождества Христова совместным проектом Управления культуры, Управления образованием, ДК СТЗ и прихода в честь Святой Троицы — общегородским фестивалем «Под Вифлеемской звездой». В этом году в юбилейном – десятом фестивале приняло участие около 40 городских творческих коллективов, семейных ансамблей и отдельных исполнителей. По традиции все участники получили дипломы фестиваля и памятные подарки.

В рамках фестиваля со 2 по 8 января в малом зале Дворца культуры также экспонировалась выставка работ декоративно-прикладного искусства, посвященная теме святого Боговоплощения. В ней приняли участие свыше 1390 человек, были задействованы 214 педагогов и руководителей. Свои работы представили: 61 взрослый автор, 149 семей совместно с детьми. В творческом смотре поучаствовало 473 воспитанника из 13 детских садов, 487 школьников из 13 школ города и Полевского района, воспитанники детского дома №2, Детской школы искусств, Детской художественной школы, Центров развития и творчества им. П.П. Бажова и Н.Е. Бобровой, 8 дворовых клубов, центра развития «Вундеркинд», воскресных школ и клуба «Бабушкины ручки», действующего при Комплексном центре социального обслуживания населения. Все участники выставки получили памятные сертификаты и рождественские подарки.