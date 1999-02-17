Подростки екатеринбургских храмов соберутся на рождественскую вечерку

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Сектор церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии приглашает подростков из воскресных школ на веселую рождественскую вечерку. Празднование пройдет 12 января в 16-00 в епархиальном Духовно-просветительском центре (ул. Репина, 6а, 3 этаж) с песнями, играми и колядками. Ведущими праздника станут фольклорные коллективы Екатеринбурга, они же покажут юным зрителям театрализованную постановку с чудесной вертепной историей. Вместе с профессиональными артистами под русскую гармошку ребята споют праздничные колядки и, конечно, примут участие в народных святочных забавах. Вход по приглашениям. Справки по тел.: 8 (343) 253-10-64, 228-15-36.