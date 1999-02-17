В Рождество учащихся воскресной школы «Светоч» подарили зрителям мини-спектакль

Екатеринбург, 11 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Воспитанники церковно-приходской школы «Светоч» в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Нижний Тагил под руководством педагогов подготовили к Рождеству мини-спектакль. В основе постановки - стихотворения Федора Михайловича Достоевского «Божий дар». На выступление пригласили игумению Скорбященского монастыря матушку Марию с сестрами, отца Алексия Исмагилова и родителей. После спектакля всех присутствующих пригласили в монастырскую трапезную – для общения за чаепитием со сладким угощением, под звучание рождественских песнопений. По окончании трапезы ребятам вручили подарки – каждый получил по настольному церковному детскому календарю и мешочку сладостей.

По материалам сайта Скорбященского женского монастыря г. Нижний Тагил.