Маленькие уральцы получили подарки от милосердного «Деда Мороза»

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В предновогоднюю неделю сотрудникам Православной службы милосердия пришлось немало потрудиться, собирая средства и подарки для обездоленных детей. Но благодаря отзывчивости соотечественников часть именных подарков собрали очень быстро.

Стас Бакулев 11 лет (он учится в коррекционной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья) не разговаривает из-за болезни (моторная алалия) и может произносить только отдельные звуки. Для мальчика это мучительно, ведь он знает все буквы алфавита и очень хочет общаться с окружающими, хотя бы посредством магнитной азбуки, о чем и написал Деду Морозу. Прочитав о Стасе на сайте Православной службы милосердия, юрист Кристина привезла азбуку лично. Теперь благодаря дарительнице Стас может научится говорить.

Маленькая Даша Зудова мечтала о кукле и коляске. И мечта ребенка воплотилась в жизнь: во время благотворительной акции в ТЦ «АШАН» покупатели положили в корзину сестры милосердия большую коробку специально для Дашеньки и ее мамы Анастасии Зудовых, которые в силу жизненных обстоятельств лишены многих обычных радостей. Помимо коляски и куклы для Даши неравнодушные земляки оставили коробку конфет и для ее мамы.

Большого плюшевого мишку для 13-летней Насти Волковой пожертвовал директор магазина «Хозяюшка» на ВИЗе, которого очень тронула история девочки-воспитанницы коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Настя сирота. На Рождество она попросила у Деда Мороза большую мягкую игрушку, и совсем скоро ее мечта сбудется. А подарок для семьи Медведевых прибыл из поселка Верхние Серги (Свердловская область). Дарительница Галина прислала им собственный блендер, поскольку в настоящий момент очень ограничена в средствах.

Благотворительная акция «Подари радость на Рождество» в Екатеринбурге продолжается, так что присоединиться к добрым делам Православной службы милосердия еще не поздно.