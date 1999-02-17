Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Молодежь Тавды и Екатеринбурга встретили Рождество вместе

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В рождественские каникулы более трех десятков представителей дружины «Урал» национальной организации добровольцев «Русь», созданной при молодежном отделе Екатеринбургской епархии, гостили в Тавде. Рождество гости из Екатеринбурга встретили вместе с прихожанами тавдинского храма во имя святителя Никола Чудотворца. Сотрудничество тавдинской и екатеринбургской молодежи продолжается уже пятый год - члены дружины «Урал» приезжают в лагерь «Благодатное» на Беленичном, чтобы по традиции встретить вместе Рождество. Тавду ребята посещают с большим удовольствием, и не только потому, что сложились добрые отношения с настоятелем Свято-Николаевского прихода протоиереем Сергием Циммером. Их привлекает действующий в городе духовно-просветительский центр «Древо познания», нравится и лагерь «Благодатное» на Беленичном, где есть все условия для полноценного отдыха.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 