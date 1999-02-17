Молодежь Тавды и Екатеринбурга встретили Рождество вместе

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В рождественские каникулы более трех десятков представителей дружины «Урал» национальной организации добровольцев «Русь», созданной при молодежном отделе Екатеринбургской епархии, гостили в Тавде. Рождество гости из Екатеринбурга встретили вместе с прихожанами тавдинского храма во имя святителя Никола Чудотворца. Сотрудничество тавдинской и екатеринбургской молодежи продолжается уже пятый год - члены дружины «Урал» приезжают в лагерь «Благодатное» на Беленичном, чтобы по традиции встретить вместе Рождество. Тавду ребята посещают с большим удовольствием, и не только потому, что сложились добрые отношения с настоятелем Свято-Николаевского прихода протоиереем Сергием Циммером. Их привлекает действующий в городе духовно-просветительский центр «Древо познания», нравится и лагерь «Благодатное» на Беленичном, где есть все условия для полноценного отдыха.