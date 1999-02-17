Рождественский утренник устроили в ДПЦ «Древо познания» для детей Верхотурья

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в духовно-просветительском центре г. Верхотурья «Древе познания» прошел детский рождественский утренник. Окунуться в атмосферу чудесных событий, произошедших более двух тысяч лет назад, маленьким зрителям помогла небольшая инсценировка, подготовленная ребятами из православного молодежного клуба «Свеча». Ее сюжет посвятили эпизоду поклонения волхвов, пришедших с востока к новорожденному Христу и принесению Ему даров - золота, ладана и смирны. В действии приняли участие и дети: разделившись на три команды, они с удовольствием выполняли задания рождественской квест-игры: в музее русского быта отгадывали загадки, связанные с Рождеством, побывали в гостях у Метелицы, где принимали участие в различных играх, «сдували» снежинки, водили хороводы и танцевали с Морским царем, а затем все заработанные баллы – «дары» принесли «восточным мудрецам». Праздник продолжился появлением Деда Мороза, который организовал для детей свою программу, а затем одарил каждого ребенка рождественскими подарками.