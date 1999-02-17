Урок декупажа провели к Рождеству в обители милосердия

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Урок декупажа провели перед рождественскими каникулами в обители милосердия, действующей при храме святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы в Екатеринбурге. Старинная техника, позволяющая имитировать художественную роспись на предметах, довольно проста и может получиться у каждого, независимо от возраста и физических возможностей. В качестве учеников выступили сестры милосердия и прихожане Елисаветинского храма. В мастер-классе на равных со всеми участвовала и подопечная обители Лия Арестова, уже известная екатеринбуржцам по публикациям в прессе. Остальные подопечные не смогли поучаствовать в занятии по состоянию здоровья, но получили большую радость, рассматривая готовые елочные игрушки, подаренные каждому из них.