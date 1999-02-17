Благотворительную елку устроили в Первоуральске для сирот, инвалидов и малоимущих

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла Первоуральского благочиния было особенно торжественно: Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. После богослужения многочисленные юные прихожане собрались в Центре детского творчества для участия в благотворительной елке благочиния. Мероприятие открылось пением тропаря Рождества Христова, который исполнил хор «Школьные годы» из Первоуральской детской школы искусств. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл рассказал присутствующим о важности праздника Рождества Христова, после чего хор продолжил выступление, спев рождественские колядки.

На рождественскую елку были приглашены дети-сироты, инвалиды, члены малоимущих и многодетных семей, для которых артисты первоуральского театра драмы и комедии «Вариант» сыграли сказку «Морозко», повествующую о любви и труде, доброте и милосердии. После спектакля дети водили вокруг елки хороводы, танцевали и участвовали в коллективных играх и конкурсах. В конце праздничного вечера каждый получил свой рождественский подарок - со сладостями и добрыми книгами. В празднике приняли участие более 600 ребят. Благотворительная елка проходит в Первоуральске во второй раз и является продолжением акции «Подари Рождество». Благочинный Первоуральского церковного округа протоиерей Константин Савченко убежден, что подобные благотворительные мероприятия побуждают окружающих творить добрые дела.