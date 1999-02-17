В Рождественских богослужениях приняли участие осужденные

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В храмах, расположенных на территориях учреждений Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, в Рождественскую ночь прошли праздничные богослужения. Так, праздничный молебен был совершен 7 января в храме во имя святой великомученицы Анастасии, расположенном на территории женского СИЗО-5 (г. Екатеринбург). Старший священник Ново–Тихвинского женского монастыря протоиерей Николай Бердюгин, окормляющий учреждение, передал руководству СИЗО поздравления с великим праздником Рождества Христова и Новолетием от митрополита Кирилла, настоятельницы Ново-Тихвинской женской обители игумении Домники, руководителя отдела Екатеринбургской епархии по тюремному служению протоиерея Александра Есенина. В праздничном молебне приняли участие и осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. Также в ночь с 6 на 7 января в храме в честь Воскресения Христова, действующем на территории ИК-53 (г. Верхотурье) ГУФСИН России по Свердловской области, была совершена Рождественская Литургия, перед началом которой 70 осужденных, предварительно подавших заявки на участие в ночном богослужении, исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. Праздничную службу совершила братия Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря.