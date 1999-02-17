Уральские кадеты побывали на Кремлевской елке

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По приглашению администрации президента Российской Федерации группа екатеринбургских кадет в составе делегации Свердловской области побывала на новогоднем представлении в большом кремлевском зале. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами они водили хоровод вокруг большой елки, пели новогодние песни и участвовали в веселых конкурсах. А затем всех участников праздника пригласили в концертный зал – посмотреть новогодний спектакль. Представление сопровождалось световым и лазерным шоу, яркой анимацией. В конце музыкального шоу всем маленьким зрителям вручили новогодние подарки и новогодние сувениры - значки с надписью: «Общероссийская новогодняя елка в Кремле». За время пребывания в Москве кадеты посетили московский зоопарк и побывали на экскурсии по Кремлю. Дети увидели Царь-пушку, Царь-колокол, знаменитый храм Василия Блаженного. Ребята жили в 27-этажном гостиничном комплексе «Измайловский», в отдельных комнатах по два человека, что тоже стало для них ярким впечатлением.