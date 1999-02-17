Царская обитель приглашает 15 января на концертную программу «Рождественские мелодии»

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в музейно-выставочном центре монастыря в честь свв. Царственных страстотерпцев г. Екатеринбурга состоялась концертная программа «Рождественские мелодии». По просьбам многочисленных паломников монастыря ее повторили дважды. Музыканты исполнили попурри из известных рождественских русских и зарубежных колядок. В программе прозвучали фрагменты из музыки П.И. Чайковского и Луиджи Боккерини - любимых произведений Императорского двора. Побывали на рождественском концерте и солдаты из роты войск радиационной, химической и биологической защиты, а также воспитанники одного из детских домов Екатеринбурга.

Сотрудники монастырского музея познакомили слушателей с историей создания известной песенки «В лесу родилась елочка» (автор - москвичка Раиса Кудашева, родившаяся в 1878 году). Вся музыка концерта «Рождественские мелодии» была сыграна на старинном беккеровском фортепиано, подаренном обители Натальей Борисовной Мельник (кандидат философских наук, доцент кафедры философской антропологии Института социальных и политических наук УрФУ). Уникальное фортепиано Наталье Борисовне, как и маленькой Верочке Бекман, его подарили в детстве родители для занятий музыкой. Затем на нем играла дочь Н.Б. Мельник, а в 2016 г. их семья подарила этот замечательный инструмент монастырю. С тех пор фортепиано стало неизменным «участником» всех музыкальных программ обители.

Подобная концертная программа состоится и в музейно-выставочном центре монастыря 15 января - в день памяти второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, храм в честь которого также есть в обители.