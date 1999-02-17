Эффективную помощь получат в епархиях страждущие от алкогольной зависимости

Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Продолжает свою работу православная информационная служба по вопросам преодоления алкогольной зависимости, организованная в уральской столице автономной некоммерческой организацией «Просветительский центр» при поддержке международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». По мере распространения в епархиях информации о возможности позвонить в службу растет количество людей, обратившихся за консультацией. Их интересует, как найти православные общества трезвости, реабилитационные центры и где можно получить консультацию о способах помощи близкому человеку, попавшему в зависимость. Распространению среди широкого круга людей информации о трезвенной деятельности, развернутой Русской Православной Церковью, способствуют объявления в храмах 180 епархий и рекламная продукция, в которой указаны телефон и сайт службы.

Рекламная продукция распространяется и на многочисленных мероприятиях, проводимых АНО «Просветительский центр», на обучающих семинарах, где участвуют представители практически всех федеральных округов Российской Федерации. Проводятся конференции, круглые столы, детские и молодежные программы, обучаются волонтеры, проводятся специальные акции, рассказывающие о деятельности православной информационно-справочной службы. Новогодними сувенирами в разных городах России стали красочные календарики, на которых указаны телефон и сайт службы. Информационное взаимодействие с организаторами трезвенной деятельности в епархиях проходит в режиме плодотворного сотрудничества, результатом которого является систематизация данных об учреждениях, оказывающих помощь страдающим от алкогольной зависимости.

Телефон православной информационной службы: 8 (800) 775-36-26. Время работы: с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 (московское время). Выходные дни: суббота, воскресенье, церковные двунадесятые и государственные праздники. Сайт Службы http://trezvoinfo.ru