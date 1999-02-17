Для детей из малоимущих семей Верхотурья провели рождественскую акцию

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Екатеринбург, 10 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По давней традиции сестры милосердия Свято-Николаевского прихода г. Тавды в дни рождественских каникул проводят благотворительную акцию, средства от которой пошли на приобретение подарков для малоимущих многодетных семей и детей, воспитывающихся матерями-одиночками. Пока собрано 4560 рублей, но и на эти небольшие деньги будут куплены необходимые продукты питания, сладости и игрушки для ребятишек. Сестры милосердия от души благодарят всех тавдинцев, принявших участие в рождественской акции, за доброе сердце и возможность подарить детям из семей с небольшим достатком радость на Рождество.