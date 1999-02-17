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Музыкальную сказку поставили к Рождеству в православной гимназии Нижнего Тагила

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Епархиальная Рождественская елка прошла для учащихся Православной гимназии во имя св. блгв. князя Александра Невского и детей из воскресных школ Нижнего Тагила. Праздник состоялся 7 января в городском Дворце детского и юношеского творчества. Торжество открылось архипастырским поздравлением, в котором епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий пожелал присутствующим душевного мира, крепкой веры и благословения Божия. В ответ директор Православной гимназии №11 Диденко В.А. вручил епископу Иннокентию подарок, подготовленный гимназистами. Торжественная часть продолжилась музыкальной сказкой, поставленной актерским коллективом нижнетагильского Дворца детского и юношеского творчества. А после представления все дети получили сладкие подарки.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.

 
 
 

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