Шахматный турнир в честь Рождества провели в Ирбитcком районе

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В селе Харловское Ирбитского района в честь Рождества Христова в минувшую среду провели турнир по быстрым шахматам. В состязании, организованном Свято-Троицким сельским приходом, приняли участие юные шахматисты из разных городов района, в том числе из Ирбита, Камышлова, Богдановича, Артемовского, Режа. Игра прошла по швейцарской системе (15 минут) в 7 туров. Одним из учредителей спортивного мероприятия стал приход храма в честь Святой Троицы села Харловское. Настоятель прихода иерей Андрей Кяйс поздравил присутствующих с Новым годом и Рождеством Христовым и вручил победителям турнира памятные подарки.