К Рождеству Христову епархиальная служба милосердия выпустила диск для детей

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к встрече светлого праздника Рождества Христова Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии выпустила диск с детскими рассказами и песнями «Солнышко проснется». В диск вошла 21 маленькая история о добре и милосердии в исполнении духовника службы милосердия протоиерея Евгения Попиченко и четыре песни в исполнении детского хора собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.

70% тиража будут раздавать на благотворительных акциях службы милосердия, передадут в детские дома, интернаты, больницы (где есть посты сестер милосердия), в дар жертвователям Православной службы милосердия. Часть дисков (30% от выпущенного объема) будут реализовываться за пожертвование, а все собранные средства пойдут на благотворительные проекты службы милосердия. Кстати, ВСЕ авторы текстов и музыки, несмотря на экономические сложности, ответили согласием на безвозмездное использование их творений.

С января 2017 года диск «Солнышко проснется» можно заказать по тел. 8 (343) 202-06-07, приобрести в церковной лавке собора в честь Успения на ВИЗе (Екатеринбург, ул. Кирова, 65) или заказать в интернет-лавке Собора.