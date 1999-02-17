Рождественские лепты помогли многим обездоленным уральской столицы

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Рождественская акция, проведенная в торговом центре «Фан-Фан» г. Екатеринбурга сестрами и волонтерами Обители милосердия святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы, позволила подготовить к Рождеству Христову подарки, продуктовые наборы и гигиенические средства для подопечных. Организаторы акции милосердия не ставили цель собрать как можно больше пожертвований – им хотелось привлечь внимание общественности к общим проблемам, оказать посильную помощь лежачим больным, малообеспеченным семьям и тем самым сделать человека сопричастным к делам доброты и милосердия. Откликнулось очень много людей. Были и трогательные рождественские ситуации. Так, один студент, зашедший в торговый центр погреться, заинтересовался происходящим. А когда узнал, в чем дело, протянул маленькую шоколадку: «Простите, это все, что у меня есть».