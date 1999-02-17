Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Рождественские лепты помогли многим обездоленным уральской столицы

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Рождественская акция, проведенная в торговом центре «Фан-Фан» г. Екатеринбурга сестрами и волонтерами Обители милосердия святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы, позволила подготовить к Рождеству Христову подарки, продуктовые наборы и гигиенические средства для подопечных. Организаторы акции милосердия не ставили цель собрать как можно больше пожертвований – им хотелось привлечь внимание общественности к общим проблемам, оказать посильную помощь лежачим больным, малообеспеченным семьям и тем самым сделать человека сопричастным к делам доброты и милосердия. Откликнулось очень много людей. Были и трогательные рождественские ситуации. Так, один студент, зашедший в торговый центр погреться, заинтересовался происходящим. А когда узнал, в чем дело, протянул маленькую шоколадку: «Простите, это все, что у меня есть».

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 