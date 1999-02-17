Воскресные школы Екатеринбурга приглашают детей на рождественские спектакли

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Церковно-приходские школы Екатеринбурга приготовили для детей рождественские спектакли. Воскресная школа храма во имя св. блгв. князя Александра Невского Ново-Тихвинского женского монастыря ждет юных гостей 15 января в 12-00 на яркую костюмированную рождественскую сказку о настоящей дружбе. Перед спектаклем состоится выступление детской хоровой студии «Светилен» (действующая при Ново-Тихвинском монастыре). После спектакля – игры и хороводы у елки для всех желающих. Группам больше 20 человек необходимо связаться с организаторами по электронному адресу: mr.saxarow@mail.ru или по телефону: 8 (912) 609-72-73. Спектакль состоится по адресу: пер. Университетский, 7, в актовом зале Уральского государственного горного университета. Возраст зрителей – от 6 до 12 лет.

Воскресная школа «Горлица» при храме во имя свв. бессребреников Космы и Дамиана при ОКБ приглашает группы ребят из других школ на спектакль про медвежат Умку и Думку, путешествующих по сказкам. Спектакль (он рассчитан на зрителей от 5 до 15 лет) состоится 15 января в 12-00. Организаторы предлагают небольшим школам, у которых нет своей концертной площадки, устроить праздник своим детям. В дальнейшем возможно сотрудничество - совместная постановка спектаклей и встреча праздников. Электронный адрес для связи с организаторами: raf4.ru@mail.ru.

Театральная студия «Родина» при воскресной школе храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Эльмаше тоже приготовила приятный сюрприз для юных зрителей: спектакль «Про Анюту и Марфушу, про занозы и баклуши». Это веселая и поучительная история о трудолюбии и лени, скромности, жадности и загадочных занозах, которые проникают в сердце того, кто решит кого-нибудь обмануть или обидеть. Всех желающих приглашают 15 января (воскресенье) к 12-30, во вторник 17 января – в 11-30, в воскресенье 22 января – в 12-30. Спектакль рассчитан на зрителей любых возрастов. Длительность спектакля – 60 минут. Спектакль состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Бабушкина, 2 (станция метро «Космонавтов»). Группам нужно связаться с организаторами по тел.: 8-982-627-09-12.

Все спектакли поставлены профессиональными режиссерами и пройдут в больших залах. Костюмы и декорации разработаны специально для спектаклей. Вход свободный.