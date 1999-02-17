В Миссионерском институте прошла первая защита дипломов

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Первые выпускники Миссионерского института успешно защитили свои выпускные квалификационные работы. И хотя институт пока не имеет государственной аккредитации и не может выдавать дипломы государственного образца, на кафедре теологии Горного университета программа бакалавриата по теологии была аккредитована. Большинство выпускников защищало труды, над которыми они трудились, начиная со второго курса. Среди тем квалификационных работ – сочинения об истории Церкви, догматическому богословию, экзегетике Священного Писания, Отечественной истории, церковному искусству и т.д. Многие ВКР отразили миссионерскую проблематику.

Уровень выпускных квалификационных работ члены государственной комиссии оценили высоко. Коллеги из Горного университета – руководство вуза, заведующий кафедрой теологии, члены кафедры не просто приняли к защите работы выпускников Миссионерского института. О некоторых ВКР пятикурсников они отозвались так: «добротная работа», «хорошая работа», «я получил удовольствие, когда читал ее». Пятилетний труд выпускников завершен. Теперь им предстоит отдавать полученные знания – трудиться на благо Православной Церкви - преподавать, просвещать, воцерковлять. А коллектив Миссионерского института продолжает подготовку к аккредитации.