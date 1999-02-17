Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

В новом году особое внимание в Каменской епархии уделят организации клиросов на приходах

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 2016 год в Каменской епархии завершился традиционным итоговым собранием. Перед началом заседании присутствующие почтили память почившего архиепископа Мелхиседека (Лебедева), возглавлявшего с 1984 года Свердловскую и Курганскую епархию (а с сентября 1993 г., с образованием Курганской епархии — Екатеринбургскую епархию). Затем прозвучали доклады. Заведующий канцелярией иеромонах Спиридон (Карепин) озвучил статистику по епархии, иеромонах Гавриил (Горин) рассказал об итогах аттестации местного духовенства. В результате было принято решение об организации для духовенства на базе епархии курсов повышения квалификации. Начальник отдела образования и катехизации протоиерей Георгий Духанин привел статистические данные по преподаванию ОПК в школах, о конкурсах и олимпиадах, проводимых на территории епархии.

Руководитель миссионерского отдела епархии протоиерей Александр Дубасов выступил с сообщением о действующих деструктивных сектах, а епископ Каменский и Алапаевский Мефодий отметил необходимость серьезного осмысления миссионерской деятельности в Каменской епархии - как на приходском, так и на общеепархиальном уровне. Далее прозвучали сообщения начальников информационного, юридического, финансово-имущественного и паломнического отделов епархии, а также старшего регента Свято-Троицкого кафедрального собора, которая рассказала об участии в I Международном съезде регентов. В результате общего решения в наступившем году будет уделено особое внимание организации клиросов на приходах. Собрание завершилось церемонией награждения: Правящий архиерей вынес благодарность за понесенные труды в качестве благочинного Богдановического церковного округа иерею Леониду Огородникову и поздравил иерея Игоря Онкина с 25–летием священнического служения.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 