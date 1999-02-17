Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Календарь о возрождении местного храма подготовили в Покровском соборе Камышлова

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В преддверии новогодних праздников в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Камышлове подготовили большой красочный календарь на 2017 год. В календарь, посвященный возрождению Покровского собора, вошли редкие, неизвестные широкой публике снимки из церковной истории Камышлова: первый крестный ход вокруг полуразрушенной церкви, первая служба в алтаре (еще без Царских врат), икона настоятеля Покровского собора священномученика Сергея Увицкого. Настоятель Покровского собора иерей Павел Кульбицкий надеется на местную молодежь, которая заинтересуется родными святынями и будет с уважением относиться к истории родного города.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 