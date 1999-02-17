Календарь о возрождении местного храма подготовили в Покровском соборе Камышлова

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В преддверии новогодних праздников в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Камышлове подготовили большой красочный календарь на 2017 год. В календарь, посвященный возрождению Покровского собора, вошли редкие, неизвестные широкой публике снимки из церковной истории Камышлова: первый крестный ход вокруг полуразрушенной церкви, первая служба в алтаре (еще без Царских врат), икона настоятеля Покровского собора священномученика Сергея Увицкого. Настоятель Покровского собора иерей Павел Кульбицкий надеется на местную молодежь, которая заинтересуется родными святынями и будет с уважением относиться к истории родного города.