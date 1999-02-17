В Первоуральском благочинии к Рождеству приготовили подарки для малоимущих и сирот

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Перед Новым годом в Первоуральском благочинии закончилась ежегодная благотворительная акция «Подари Рождество». Цель акции – сбор подарков к празднику светлого Рождества Христова для многодетных семей, детей-сирот, инвалидов, малоимущих и неблагополучных семей, людей, проживающих в психоневрологических интернатах города Первоуральска. Благодаря неравнодушным и отзывчивым людям собраны денежные средства на сумму 86 147 рублей, на которые закупили необходимые вещи для нуждающихся. Горожане жертвовали также в больших количествах: средства личной гигиены, игрушки, канцтовары, подгузники, крупы, макаронные изделия, конфеты, сока, фрукты и многое другое.

Волонтеры формировали собранные подарки с учетом потребностей нуждающихся, а 8 января часть подарков вручили детям на благотворительной Рождественской елке Первоуральского благочиния. Празднование состоялось в Центре детского творчества при участии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Начиная с 9 января, остальным подопечным доставят подарки лично в руки. Первоуральское благочиние благодарит милосердных горожан, оказавших посильную помощь в сборе средств, волонтеров и администрацию торговых центров «Марс» и «Мегаполис» за помощь в проведении и организации акции.