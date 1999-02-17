Центр «Царский» приглашает на «Рождественские концерты»

Екатеринбург, 9 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В честь светлого праздника Рождества Христова духовно-просветительский центр «Царский» подготовил большую концертную программу для гостей и жителей г. Екатеринбурга.

12 января в 18-30 час. - Рождественский концерт. Исполнители: ансамбль славянской песни «Днiпряночка» (художественный руководитель Ирина Заволжанская).

13 января в 18-30 час. - концерт «Колыбельная для младенца Христа». Исполнители: артисты «Театра слова» народной артистки России Тамары Ворониной.

14 января в 13-00 час. - концерт «Слава в вышних Богу!» Исполнитель: хор «Единогласие» (художественный руководитель Татьяна Козлова).

15 января в 15-00 час. - концерт «Музыкальная феерия». Исполнители: студенты вокального отделения Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского - ученики заслуженной артистки России Тамары Савич.

16 января в 18-30 час. - концерт «Святки». Исполнители: детский фольклорный ансамбль «Сылышки» (руководители ансамбля Марина Водянова и Жанна Боброва).

Адрес центра «Царский»: г. Екатеринбург, ул. Царская, 8 (рядом с Храмом-на-Крови). Телефон для справок: (343) 371-71-67. Вход на все концерты свободный.