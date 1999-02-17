Неделя: 14 новостей православного Подмосковья

В Финансово-хозяйственном управлении Московского Патриархата состоялось заседание рабочей группы Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Его возглавил председатель Совета, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин. Состоялось обсуждение проекта храма Преподобного Алексия, Человека Божия, в Крылатском: проект храма был в целом одобрен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, однако получил ряд замечаний. Главной целью заседания и стала работа по их устранению. Несколько часов творческого труда дали положительный результат – были найдены интересные архитектурные решения.

Открылось регулярное автобусное сообщение между железнодорожной станцией Рассудово Киевского направления и Троице-Одигитриевским ставропигиальным женским монастырем Зосимова пустынь, расположенным в пос. Зосимова Пустынь г. Москвы. Долгое время до обители можно было доехать исключительно на личном транспорте, и многие паломники не могли попасть в монастырь из-за его отдаленности. При планировании нового маршрута учитывалось расписание богослужений монастыря.

В Коломенской духовной семинарии под председательством члена Синодальной комиссии по канонизации святых, преподавателя КДС, кандидата богословия протоиерея Максима Максимова состоялась конференция «Уроки новомучеников», посвященная 100-летию начала гонений на Русскую Церковь и убиения первых новомучеников. Со вступительным словом выступил ректор КДС епископ Зарайский Константин, затем прозвучали доклады преподавателей и студентов семинарии.

В МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная выходу книги «Н.В. Гоголь и Православие». Издание подготовлено Международным фондом единства православных народов в серии «Русские писатели и Православие», которая стала заметным событием в культурной и духовной жизни современной России. «Русские писатели и Православие» – просветительский и благотворительный проект Международного общественного фонда единства православных народов. Книги этой серии распространяются по библиотекам и учебным заведениям.

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил национальный рейтинг вузов Российской Федерации. В исследовании участвовали 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка учебных заведений проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, востребованность научно-исследовательского продукта. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет занял 3-е место среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов, уступив первенство Московскому государственному психолого-педагогическому и Московскому городскому педагогическому университетам.

В Горской школе прошел экологический марафон «Зеленая планета», организованный сотрудниками сельского дома культуры и настоятелем храма в честь Преподобного Сергия Радонежского священником Сергием Смольяниновым. Школьникам рассказали об особенностях природы Озерского района, заповеднике «Нагорная дубрава» в с. Белые Колодези и о святых источниках с. Горы. Были подведены итоги экологического конкурса творческих работ «Зеленая планета», участникам и победителям вручили дипломы и подарки.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Богородице-Рождественском ставропигиальном женском монастыре молитвенно почтили день преставления основательницы обители схимонахини Марфы (княгини Марии Серпуховской). В этот же день память своей святой покровительницы почтили прихожане храма Преподобной Евфросинии, княгини Московской, в Котловке и сотрудники благотворительного фонда имени Великой Княгини Евдокии (Евфросинии). По традиции, мероприятия, посвященные памяти основательниц обители, совершаются ежегодно.

В Православном Свято-Тихоновском богословском институте прошла конференция «Страдание и особенности оказания помощи страдающим людям в церковной и светской практике». В форуме участвовали психологи Московской службы психологической помощи населению, психологи МЧС, представитель проекта «СО-действие», психологи, преподаватели и студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Доклады, представленные на конференции, были посвящены деятельности государственных структур в сфере оказания психологической помощи, способам облегчения страданий человека через сопереживание другим, светским и церковным практикам помощи страдающим.

Завершилась 6-я пастырская стажировка по вопросам социального служения, организованная Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. В обучении участвовали 12 священнослужителей из 11 епархий Русской Православной Церкви. Они познакомились с работой благотворительных проектов Православной службы помощи «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители милосердия, узнали о пастырском окормлении людей с различными видами инвалидности, пациентов больниц и людей, находящихся в тяжелых психологических состояниях. Во 2-й день стажировки председатель отдела епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон провел неформальную встречу с участниками очередной пастырской стажировки.

Ресурсный центр содействия бездомным в трудоустройстве откроет в Москве Православная служба помощи «Милосердие». Планируется, что центр начнет работу в тестовом режиме в январе 2017 г. В новом ресурсном центре социальные работники службы «Милосердие» будут подбирать бездомным вакансии с учетом их навыков и региона проживания, мотивировать их на поиск работы, проверять надежность работодателя и помогать собрать необходимые для трудоустройства документы.

В резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского в Новодевичьем монастыре состоялась встреча митрополита Ювеналия с благочинными церковных округов Московской епархии: обсуждались вопросы восстановления порушенных святынь Подмосковья. Были подготовлены и распределены между благочиниями материалы по 16-ти храмам, которые в настоящее время нуждаются в реставрации. Протоиерей Михаил Егоров рассказал о возможных принципах организации работы по восстановлению каждого храма.

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению прошло совещание, посвященное проекту перевода Библии на русский жестовый язык. В нем участвовали представители Синодального отдела по благотворительности, Института перевода Библии, Всероссийского общества глухих, сурдопереводчики и преподаватели русского жестового языка. Они обсудили разработку общей концепции проекта – тексты перевода и тексты-источники, состав переводческой группы, предполагаемую целевую аудиторию и возможность объединения различных подходов к переводу, включая использование калькирующей жестовой речи.

В г. Химки состоялось закрытие XIV Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «1917–2017: уроки столетия». В ГДК «Родина» г. Химки прошла итоговая конференция. Заседание продолжилось выступлением министра образования Московской области М. В. Захаровой, во время которого была представлена книга с материалами XIV Московских областных образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия».

В ГДК «Озеры» г. Озеры состоялась дискуссия о сохранении материнства, детства и о противодействии абортам. В мероприятии участвовали духовенство Озерского благочиния, представители учреждений здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, молодежного центра, школьники. Перед старшеклассниками выступили клирик Троицкого храма священник Феодор Новиков, чтец Троицкого храма Георгий Делизонас. В фойе дворца культуры были установлены просветительские стенды «Человеческий потенциал России», организована раздача листовок и буклетов.