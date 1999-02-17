Неделя: 14 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Встреча, посвященная библейским сюжетам в мультипликационном творчестве детей, состоялась в Президентской библиотеке. Она объединила художников, сценаристов, мультипликаторов, родителей, наставников и, конечно, юных авторов. Свои работы представили детская мультимедийная студия «В начале было Слово», созданная при библиотеке, и другие творческие студии при школах, интернатах и коррекционных образовательных учреждениях из 11-ти регионов России.

В рамках ежегодной конференции «Работа с молодежью–2016» сотрудник Информационного отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Алексий провел секцию «Информационная работа «ВКонтакте». Отец Алексий пригласил спикеров, которые рассказали о собственном опыте использования социальной сети «ВКонтакте» в миссионерских и приходских целях и в завершение рассказал о епархиальной страничке «ВКонтакте» «Церковь в Санкт-Петербурге». Он обратил внимание на ресурсы, которыми можно воспользоваться в работе.

Состоялся фестиваль «Владимирская купель», организованный Свято-Владимирской школой Воскресенского Новодевичьего монастыря при поддержке городского отдела по связям с религиозными объединениями. В первый день фестиваля состоялась экскурсия в Кронштадт: ребята познакомились с историей и достопримечательностями города, посетили Николаевский Морской собор и музей-квартиру святого праведного Иоанна Кронштадтского. Затем состоялось открытие выставки «Вехи истории Воскресенского Новодевичьего монастыря».

Концерт женского хора Санкт-Петербургской митрополии под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь И. Матюхова состоялся в Феодоровском соборе. Прозвучали рождественские колядки на русском, белорусском, украинском, немецком и английском языках. Хор исполнил глубокую, проникновенную молитву к Пресвятой Богородице «Богородице Дево, радуйся» на музыку диакона С. Трубачева и «Под твою милость прибегаем, Богородице» на музыку П.Чеснокова. В завершение были исполнены два сочинения Г. Свиридова – «Странное Рождество» и тропарь Рождества в переложении для женского хора.

Презентация книг митрополита Антония Сурожского, вышедших в издательстве «Никея», состоялась в Духовно-просветительском центре Феодоровского собора. Во встрече участвовали представители фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». Во время встречи были показаны видеофрагменты с участием Владыки. Директор просветительского центра Феодоровского собора иерей Владимир Коваль-Зайцев представил сборник «Пастырство», книгу «Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности» представила переводчик В. Ерохина.

В крипте Казанского кафедрального собора состоялась очередная встреча с профессором СПбДА протоиереем Георгием Митрофановым в рамках кинолектория «Историческая судьба России в отечественном кинематографе». Она была посвящена фильму П. Лунгина «Свадьба». В отличие от другого известного фильма режиссера – «Остров», в котором отразились стереотипные представления неофитов о Церкви, «Свадьба» – подлинно христианский фильм, несмотря на то, что герои показаны в неприглядном свете. Следующий цикл встреч в рамках кинолектория в Казанском соборе начнется в феврале и будет посвящен христианской теме в современном западноевропейском и американском кинематографе.

На хорах Феодоровского собора открылась интерактивная выставка «Россия глазами детей», на которой представлены материалы летней школы журналистики «Летучая рыба», проходившей на территории Ярославской области (проект – победитель грантового конкурса «Православная инициатива»). 20 детей в возрасте 11–17 лет в сопровождении взрослых посетили Ростов Великий, Ярославль, Рыбинск, Углич, Тутаев, Хопылево, где провели встречи и интервью, на основе которых создали телесюжеты, репортажи и фотоистории. Выставку открыл один из ее организаторов, Я. Стародубцев. По его словам, дети соприкоснулись с историей страны – это большой и богатый опыт, который они вынесли из проекта летней школы.

Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии посетил Псков, где завершается Год благоверного князя Довмонта. 750 лет назад, в 1266г., началось блестящее 33-летнее правление святого во Пскове, земным защитником и Небесным покровителем которого он стал. По окончании концерта певчие посетили кафедральный Свято-Троицкий собор, где молитвенно почтили почивающие там святые мощи Небесных покровителей древнего города – святых князей Довмонта и Всеволода.

Ежегодное собрание духовенства состоялось в Синем зале Епархиального управления. Его открыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В докладе Владыки было уделено внимание общецерковным и епархиальным событиям, планам на будущее. Правящий архиерей привел статистические данные по епархии, осветил вопросы пастырского служения, дал духовные наставления, поблагодарил участников собрания за труды, которые они понесли в 2016 г.

В Духовно-просветительском центре при Феодоровском соборе состоялось открытое внеурочное занятие по православной культуре для учащихся 5-х классов 168-й гимназии Центрального района. Занятие состоялось в рамках годовой программы, предусматривающей еженедельные встречи с учащимися на территории храма для 4-х общеобразовательных школ, расположенных поблизости от собора: 153-й, 167-й, 168-й и 169-й. Пятиклассники этих школ приходят раз в месяц на занятия цикла «Знакомство с храмом» в Феодоровский просветительский центр.

В Русской христианской гуманитарной академии состоялась XIX межвузовская научная конференция «Бог. Человек. Мир». В этом году она собрала молодых ученых для обсуждения актуальных проблем в исследовании вопросов, связанных с изучением социокультурных и духовно-нравственных аспектов существования современного человека, формирования объемного видения феномена религии. Спектр тем оказался широким, междисциплинарным, вместившим в себя различные гуманитарные науки, от богословия с психологией до религиоведения с биоэтикой.

Благочинный Курортного округа протоиерей Вячеслав Никитин участвовал в Рождественской благотворительной ярмарке «Помогать легко», которая прошла в 324-й школе Курортного района. Перед ярмаркой он побывал в школе, отслужил молебен на начало доброго дела, окропил святой водой детей и их поделки, провел беседу о благотворительности, ответил на вопросы. Каждый год в ярмарке участвует все больше учеников, и этот год не стал исключением. Сотни поделок были проданы с целью помочь тем, кто нуждается в помощи.

В актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии учащиеся факультета церковных искусств сдали 1-й экзамен по дирижированию хором: студенты 4-го курса продемонстрировали музыкальное мастерство и навыки хорового дирижирования, полученные за годы обучения регентскому искусству. В репертуаре экзамена прозвучали сочинения русских композиторов, написанные в жанре духовной музыки.

В Чесменском молодежном клубе прошли две встречи, посвященные религиозному осмыслению книг и фильмов о Гарри Поттере. Отец Герман Каптен с матушкой Екатериной на многочисленных примерах показали христианскую основу поттерианы. Их сообщения дополнили А. и Н. Савчук, рассказав о развитии киноязыка экранизации и о происхождении фантастических животных.