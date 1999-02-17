Неделя: 14 новостей православного Урала

В Духовно-просветительском центре «Царский» в рамках выставки «Лучики Божьего творчества» прошла серия мастер-классов Школы церковно-прикладного искусства и иконописи во имя Андрея Рублева при Храме-памятнике на Крови. Состоялся открытый урок директора, педагога высшей категории Е. Недзельской «Путешествие в сказку: продолжаем читать Андерсена». Прошла презентация иконописной мастерской и мастер-класс по иконописи. С публичной лекцией выступил культуролог и бакалавр богословия А.Архангельский (Москва). Он рассказал о символике древнерусской иконы и о том, как лик помогает человеку вглядеться в самого себя.

В Управлении Екатеринбургской епархии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавил совещание руководителей отделов Екатеринбургской епархии, членов Епархиального совета, Епархиального суда и благочинных. Правящий архиерей обсудил с присутствующими актуальные вопросы жизни епархии и преподал свое архипастырское благословение на дальнейшее служение.

Выдающемуся песнотворцу, богослову и философу – преподобному Иоанну Дамаскину посвящена книжная выставка «О священная главо, преподобный отче Иоанне!», организованная сотрудниками Православного информационно-библиотечного центра. Вниманию читателей представлены творения преподобного Иоанна, самое известное из которых – «Точное изложение Православной веры» – только за последние годы выдержало множество переизданий.

Традиционный Никольский крестный ход состоялся в Режевском благочинии. По окончании Литургии прихожане храма Святого Иоанна Предтечи на Орловой горе начали молитвенное шествие, к которому присоединились священнослужители и прихожане. Колокольный звон передвижной звонницы задал особое праздничное настроение и придал сил крестоходцам, рассказали в благочинии. По сложившейся многолетней традиции в крестном ходе участвовали представители приходов благочиния и Уральского православного патриотического общества имени Святителя Николая Чудотворца из Екатеринбурга.

В здании Екатеринбургской епархии прошел 4-й семинар для методических объединений педагогов ОРКСЭ и ОДНК народов России. Тему семинара «Мир священных книг религий» раскрыл К.В.Корепанов, преподаватель Миссионерского института г. Екатеринбурга, автор и ведущий цикла программ на телеканале «Союз». Он поделился с педагогами своим опытом преподавания курса «Основы православной культуры» и подчеркнул, что разговор о Библии с детьми лучше начинать с литературных произведений.

Закончился трехнедельный просветительский тур по школам Нижнесергинского благочиния, проходивший в рамках Дней милосердия, объявленных на территории Дружининского городского поселения. Сотрудники Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке при участии настоятеля храма во имя Святой Равноапостольной Княгини Ольги в пос. Дружинино и храма Святого Пророка Илии в с. Первомайском иеромонаха Аркадия (Логинова) за месяц посетили все школы Дружининского городского поселения с передвижной выставкой «Ласковым словом. Традиции милосердия в России от Крымской до Первой мировой».

Состоялась поездка в Верхотурье – духовный центр Урала, организованная Паломническим отделом Екатеринбургской епархии. Святыни верхотурской земли посетили паломники из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Самары. Группа в сопровождении экскурсовода Екатеринбургской епархии побывала в монастырях и храмах Верхотурья, Меркушина, Красногорского, Актая. Ночлег и трапезу паломникам радушно предоставили сестры Свято-Покровского Верхотурского женского монастыря. Как рассказали организаторы поездки, приезжие участвовали в богослужениях, исповедовались и причащались Святых Христовых Таин в мужском Свято-Николаевском и женском Свято-Покровском монастырях, прикладывались к святым мощам праведного Симеона Верхотурского.

Паломнический отдел Екатеринбургской епархии провел экскурсию «Подвиг новомучеников Екатеринбургской епархии» для детского хора церковно-приходской школы подворья Ново-Тихвинского женского монастыря в с. Меркушино. Дети приехали в Екатеринбург для участия в XIII Фестивале святой Екатерины, который традиционно проводится в Екатеринбургской митрополии. После прослушивания в первый день конкурса дети посетили территорию Иоанно-Предтеченского собора, Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 1930 – 50-х гг. на 12-м км Московского тракта, храм Священномученика Петра, Митрополита Крутицкого, на Биатлоне.

В г. Ревде состоялась XI торжественная присяга кадетских казачьих классов, посвященная Дню героя Отечества. На торжественной церемонии присутствовало священство Ревдинского благочиния, почетные гости, ветераны, родители, учащиеся кадетских классов. Церемония торжественной присяги была открыта выходом знаменной группы постового отряда «Звезда» с выносом знамени кадетских казачьих классов МКОУ «СОШ№1». Затем прозвучала молитва на начало нового дела. Благословение пятиклассникам преподал священник храма во имя Архистратига Божия Михаила иерей Вадим Оборин.

В конференц-зале храма во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Первоуральского благочиния прошел очный этап городского конкурса «Счастливая семья: традиции, современность». Конкурсанты пробовали свои силы в трех направлениях – «Рассказы и эссе», «Исследовательские проекты» и «Социальная реклама». По словам организаторов, тематика представленных работ была самой разнообразной: от традиционной «Святые покровители семьи» до неоднозначной «Семья: иерархия или партнерство». Юные участники отметили, что опыт работы в конкурсе дает им богатую почву для раздумий о будущем своей семьи, заставляет задуматься о нормах нравственности.

В Сысертском благочинии в г. Арамиль впервые прошел масштабный церковно-общественный форум – Муниципальный этап XXV Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия». В нем участвовали священники благочиния, представители администрации Арамильского ГО, директора и учителя общеобразовательных и воскресных школ. Пленарное заседание открыл приветственной речью и докладом по теме года благочинный церквей Сысертского округа иерей Игорь Константинов. Как рассказали в благочинии, работа секций была направлена на формирование у школьников духовных ориентиров на основе христианских ценностей.

Студенты Ревды приняли участие в интеллектуальной игре «Познай истину». 4-м командам из педагогического и медицинского колледжей, Ревдинского многопрофильного техникума и колледжа им. И.И.Ползунова предстояло продемонстрировать свои знания и интерес к вопросам истории и культуры России, к отечественному кинематографу. Игра «Познай истину» в Ревде состоялась в 5-й раз. Молодежный отдел Екатеринбургской епархии выступил разработчиком и идейным вдохновителем проекта.

В Первоуральске по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится II Международная православная ярмарка «Рождественский подарок». Экспозиция на несколько дней объединила крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Молдовы, Украины, Сербии, Узбекистана. На ярмарке посетители приобретут подарки к Новому году и Рождеству, иконы, ладан со Святой Горы Афон, православные сувениры из Иерусалима.

В рамках Недели доброты школьники 5 и 6 классов с. Краснополье посетили воскресную школу местного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы Нижнетагильской епархии. Настоятель прихода отец Андриан побеседовал с ребятами на тему добра и зла, о помощи ближнему и друг другу и о том, что относиться к другому человеку нужно так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Доброжелательное внимание и теплый прием батюшки расположили ребят, и они охотно включились в разговор.