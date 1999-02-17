Неделя: 47 новостей православной России

В Покровском храме г.Черкесска состоялось торжественное закрытие проекта, победившего в грантовом конкурсе «Православная инициатива», оно включало в себя спортивное состязание, интеллектуальную игру и праздничное чаепитие. Проект предполагал открытие при храме спортивной секции по настольному теннису. Средства гранта были направлены на закупку спортивного оборудования и на оплату тренеров. 5 месяцев более 15 мальчиков и девочек обучались азам игры в настольный теннис и постигали основы православного вероучения. Закрытие проекта включало в себя проверку полученных знаний и навыков в игровой форме.

В Элисте на площадках Русской национальной гимназии имени прп. Сергия Радонежского и Духовно-просветительского центра Казанского кафедрального собора состоялась работа секций Республиканских образовательных чтений: «Вера, казачьи традиции и воспитание», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Воскресные школы Элистинской и Калмыцкой епархии». Педагоги имели возможность представить свои наработки по духовно-нравственному воспитанию коллегам и поделиться педагогическим опытом.

В Петропавловске состоялось открытие обучающих мастер-классов для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мастер-класс по профессиональному плетению кос состоялся в студии красоты «Exclusive», его участницами стали девушки из детского дома и общеобразовательных школ. Проект «Обучающая мастерская» дошел до финала и выиграл грант в 50 000 рублей. Новые мастер-классы будут проводиться по мере формирования групп.

В рамках 3-й Международной православной Рождественской выставки-ярмарки в Карелии по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина прошел Фестиваль постной кухни. Гости фестиваля смогли продегустировать блюда и даже выяснить секреты и рецепты приготовления, была организована презентация различных сортов карельского чая. Все участники фестиваля получили благодарственные письма от организаторов.

В коррекционной школе-интернат №1 г. Калининграда состоялся 1 тур конкурса «Сказка», в котором участвовали 4 класса. Взаимодействие школы-интерната с Герасимо-Болдинским храмом г. Калининграда длится уже на протяжении нескольких лет. Некоторые ребята с родителями посещают богослужения, участвуют в таинствах, учатся в воскресной школе. 1-е место разделили сказки «Волк и семеро козлят» и «Муха-Цокотуха». 2-е место и приз зрительских симпатий получила сказка «Дед Мазай и зайцы».

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента в Калужской епархии прошел очередной пастырский семинар, организованный Калужской духовной семинарией. Тема семинара: «Руководство для пастырей в вопросах принятия в Православие приходящих из различных сект и ересей, а так же нехристианских учений». Основным докладчиком семинара был иеромонах Иоанн (Король), проректор Калужской духовной семинарии по научной и богословской работе.

В Молодежном отделе Кемеровской епархии проходил обучающий курс по каллиграфии остроконечным пером. Возможность познать искусство образцового письма предоставила матушка Елена Гусакова при поддержке молодежного отдела. Собрались декораторы, художники, иллюстраторы, дизайнеры и преподаватели воскресных школ и все интересующиеся данным направлением. Каллиграфический интенсив преподавал А. Боярский – профессиональный каллиграф и художник, автор направления «Художественная каллиграфия», основатель Новосибирской студии каллиграфии.

Открытие выставки картин и декоративно-прикладного творчества «Даровница» состоялось в культурно-историческом центре «Успенский» г.Красноярска. Это первая красноярская художественная выставка подобного формата, посвященная грядущему празднику Рождества Христова. В экспозиции представлены более 80 работ и молодых художников, и заслуженных красноярских мастеров. Все они посвящены непреходящим ценностям любви, доброты и верности. Церемонию открытия предварило выступление хора Красноярского Успенского мужского монастыря.

В гимназии №12 г. Липецка была проведена 9-я Неделя православной культуры по теме «Русское монашество и культурное наследие России». На всех мероприятиях вместе с педагогами трудились священнослужители Христо-Рождественского кафедрального собора. Были предусмотрены уроки нравственности, беседы со священнослужителями, круглый стол с педагогами, экскурсии по тематической выставке, посещение храма и многое другое.

В Магадане состоялись торжества, посвященные 25-летию Магаданской епархии. В Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию Магаданской епархии и премьера документально-исторического фильма «Колыма православная». После концертной программы в фойе театра было предложено праздничное угощение для зрителей.

Группа православной молодежи по инициативе клирика Иоанно-Кронштадтского храма иерея Максима Колесникова посетила Рязанский дом малютки. Молодые люди привезли малышам памперсы, а детишкам постарше – сладкие подарки. Вместе с аниматорами одного из рязанских праздничных агентств ребята устроили детям красочный веселый праздник. Большую помощь в благотворительной поездке оказала рязанка Н. Соломатина. Она поделилась своим опытом проведения подобных акций, подсказала, как лучше организовать праздник для ребят.

На заседании одной из секций Педагогического форума в рамках XIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений «1917–2017: уроки столетия» прошла презентация Межрегионального образовательного проекта Саратовской православной духовной семинарии «Молодежь. Общество. Будущее». Обсуждение проекта завершило дискуссию об аксиологических приоритетах русской школы, поскольку главная его цель – воспитание подрастающего поколения в духе традиционных духовных ценностей. Всем участникам форума раздали буклеты с подробной информацией о проекте. Проект «Молодежь. Общество. Будущее» стал победителем конкурса грантов, проводимого Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».

Делегация Смоленской епархии посетила Кузбасскую духовную семинарию. После Божественной литургии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх ознакомил делегацию с внутренним убранством и историей строительства собора Рождества Христова – мемориала погибшим шахтерам Кузбасса. Затем делегация направилась в новый учебный корпус Кузбасской семинарии, где гостям показали учебные аудитории, трапезную, административный блок. Затем гости посетили Спасо-Преображенский собор – кафедральный храм Новокузнецкой епархии, и музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

В центральной районной библиотеке состоялось очередное собрание православного семейного клуба «Воскресные встречи» Свято-Введенского Храма в п. Ноглики. Темой ее было продолжение беседы о молитве. Настоятель Свято-Введенского прихода протоиерей Геннадий Чубарков рассказал, как переводятся некоторые основные молитвы, пояснил значение некоторых слов из молитв и значение непонятных им в молитвах мест. Затем сотрудница библиотеки Н.А. Балакан предложила собравшимся посмотреть записи программ с беседами протоиерея Андрея Ткачева.

На территории прихода храма Преображения Господня г. Ставрополя открылась выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон». Это событие стало очередным совместным проектом прихода и Ставропольского краевого музея изобразительных искусств. Выставка организована в рамках празднования 1000-летия русского монашества на Афоне. Директор музея изобразительных искусств З.А.Белая рассказала об авторе работ, представленных на выставке, и истории ее появления на Ставрополье.

В Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка состоялось выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Одной из тем, рассматриваемых на комиссии, была тема духовно-нравственного воспитания подростков. Члены комиссии познакомились с работой воскресной школы, с ее воспитательным пространством, посетили выставочный зал Всехсвятского храма.

Мурманская епархия

В приходском доме храма Всех Святых г. Мурманска состоялся годовой семинар Миссионерского отдела на тему «Современная православная миссия: сущность, задачи, перспективы». В нем участвовали и представители Хибиногорского благочиния. Прозвучали доклады о роли миссионерской работы в различных областях современной жизни. Выступали как руководители епархиальных отделов, так и миссионеры, активные прихожане.

Состоялись практические занятия с детьми воскресной школы прихода Успения Пресвятой Богородицы г. Апатиты. Урядник апатитского отделения хутора Оленегорский А. Крисько и рядовой В. Дорошенко провели урок в помещении колокольни. Дети с интересом выслушали историю казачества в России, истоки возникновения, мужества, стойкости духа и веры казаков. Дети ощутили тяжесть боевой шашки, а на практических занятиях потренировались с учебными экземплярами, заранее изготовленными для ребят.

Свято-Феодоритовским образовательным курсам Мурманской и Мончегорской епархии исполнилось 10 лет. За это время их закончили около 350 человек. Курсы дают знания о христианстве всем желающим. В этом году они стали филиалом учебного центра СПбДА. Это серьезный шаг вперед – получив в рамках курсов начальную богословскую подготовку, северяне продолжают обучение уровня высшего светского образования.

В Мурманске состоялась 13-я ежегодная конференция епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ. В этом году на ней рассматривался вопрос «Роль Церкви в процессе становления воина-патриота в Кольском Заполярье». Участниками конференции были представители армии и Северного флота, священнослужители Мурманской митрополии. Открывая практическую часть, Владыка Симон сердечно поприветствовал всех участников очередной годичной конференции, поблагодарив, что сочли нужным и нашли возможным участвовать в ее работе. Всего было приглашено и присутствовало более 40 человек.

Владимирская епархия

В храме Архангела Михаила на Студеной горе в г. Владимире прошел День прихода – прихожане храма собрались обсудить насущные вопросы. После соборной молитвы к прихожанам обратился настоятель храма протоиерей Анатолий Сегеда. Он рассказал об истории храма и напомнил, что в будущем году исполняется 20 лет возрожденному приходу.

В Паломнической службе Владимирской епархии состоялась встреча, посвященная паломничеству на Святую Землю. Руководитель Паломнической службы протоиерей Анатолий Сегеда рассказал об одной из таких поездок. В продолжение вечера за чаем и израильскими угощениями паломники поделились впечатлениями, рассказали о своих переживаниях во время посещения Святых мест, связанных с земной жизнью Спасителя.

В рамках Регионального этапа XXV Международных Рождественских образовательных чтений Паломническая служба Владимирской епархии провела секцию «Развитие религиозного туризма и паломничества во Владимирском регионе. Уроки столетия». С основным докладом о развитии паломничества и религиозного туризма во Владимирском регионе в XX столетии выступил протоиерей Анатолий Сегеда. Состоялась дискуссия, результатом которой стал план совместных мероприятий на ближайший год.

В Центре культуры и искусства на Соборной г. Владимира прошла секция Отдела по работе с молодежью Владимирской епархии «1917–2017: уроки столетия во Владимирской митрополии» в рамках Регионального этапа XXV Международных Рождественских образовательных чтений. Участниками ее стали преподаватели и студенты Педагогического и Гуманитарного институтов Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, участники православных молодежных объединений города. По результатам будет выпущен очередной номер православного молодежного журнала Владимирской епархии «Глеб».

Воронежская епархия

Состоялась традиционная встреча митрополита Воронежского и Лискинского Сергия с матушками священнослужителей. Она началась небольшим концертом, который открыло выступление трио из прихода храма в честь Иконы Божией Матери «Всецарица» г. Воронежа – лауреаты фестиваля духовной авторской песни «Ковчег–2016». После вокально-музыкальных произведений митрополит Воронежский и Лискинский Сергий вручил подарки матушкам, у которых в этом году появились на свет малыши.

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в Нововоронеже был проведен фестиваль православной культуры «Радость моя». Состоялись благотворительные концерты в различных социальных учреждениях Каширского благочиния. В последний день фестиваля во Дворце культуры г. Нововоронежа состоялся заключительный гала-концерт. Среди слушателей были учащиеся 4–5 классов городских школ, изучающие основы православной культуры.

Состоялась очередная акция по фасовке «Народных обедов». По традиции, продуктовые наборы были приготовлены в социальной столовой храма во имя Святого Великомученика Димитрия Солунского. В фасовке участвовали жены священослужителей и прихожане храмов Архиерейского благочиния, члены Воронежской областной общественной благотворительной организации «Многодетная семья». Для нуждающихся, проживающих на территории этого церковного округа, и многодетных семей были приготовлены 200 сумок с наборами «Народных обедов», что составило 5000 порций.

Читинская епархия

В Краевом драматическом театре г. Читы выступил уникальный в своем роде творческий коллектив. Хор Сретенского монастыря исполнил для забайкальцев программу «Любимые песни», где прозвучали русские, украинские, казачьи песни, всеми любимые шедевры советской классики и городского романса в авторских обработках, созданных специально для коллектива. Хор Московского Сретенского монастыря – уникальное явление современного хорового искусства, один из самых сильных мужских хоров нашего времени и хранитель исконно русских традиций многоголосия.

Уже 2-я группа членов клуба пенсионеров «Любовь к жизни» побывала в женском монастыре в честь Всех Русских Святых пос. Атамановка. Люди, выросшие в годы атеизма, с возрастом меняют свое отношение к жизни и приходят к осознанию вечных ценностей. С большим интересом знакомились они со святынями обители, поднялись на колокольню. Постный обед позволил прочувствовать, как проходит в монастыре Рождественский пост. Многие смогли подобрать для себя подходящие сборы лекарственных трав, заготовленных в монастыре.

На факультете филологии и межкультурных коммуникаций состоялось заседание круглого стола «Роль и место предметов гуманитарного цикла в духовно-нравственном воспитании обучающихся». Открывая его, протоиерей Павел Матвеев подчеркнул значимость предметов гуманитарного цикла в формировании личности школьников, выработки у них ценностных ориентиров жизни. В ходе выступлений и дискуссии были затронуты различные аспекты духовно-нравственного воспитания учащихся.

В рамках VI Забайкальских Рождественских образовательных чтений прошло заседание круглого стола «Православие и общество: грани взаимодействия». В нем участвовали преподаватели и студенты вузов г. Читы, духовенство Читинской епархии. По итогам работы было решено актуализировать научно – исследовательскую работу по истории Православия в Забайкалье среди ученых и студентов учебных заведений края, провести в рамках следующих Забайкальских Рождественских образовательных чтений научную конференцию «Православие и общество: грани взаимодействия».

Ростовская епархия

На базе муниципальной детской библиотеки таганрогского микрорайона «Русское поле» состоялась встреча настоятеля Серафимовского городского прихода иерея Георгия Фоменко с членами Региональной общественной организации инвалидов «Возрождение». Он провел беседу о правилах поведения в храме, о том, что православный храм – это место особенного присутствия Бога на земле. Вниманию присутствующих были предложены книги православной религиозной тематики; на некоторые священник обратил особое внимание и посоветовал, что именно необходимо прочесть.

Завершился конкурс молодежных добровольческих социальных проектов «Милосердие – милость сердца», проводимый Отделом по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии. Участниками конкурса стали активисты молодежных добровольческих объединений храмов епархии. Благодаря поддержке конкурса малых грантов «Православная инициатива 2016 – 2017» победители смогут бесплатно пройти стажировку в Православной службе помощи «Милосердие» (Москва) и повысить свою квалификацию.

Центральное благочиние г. Ростова и Донская государственная публичная библиотека организовали для старшеклассников школ Кировского района лекторий «Православие и русская литература». В библиотеке по благословению благочинного округа протоиерея Геннадия Макаренко и при поддержке Отдела образования Кировского района прошел цикл лекций, посвященный осмыслению творчества русских классиков с позиций православного мировоззрения. Клирики благочиния, преподаватели воскресных школ и сотрудники библиотеки рассказали детям о творчестве Л.Н.Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и поэтов Серебряного века, о христианских идеях, заложенных в их произведениях.

Руководитель ЕОРОиК иерей Александр Верченко провел совещание с внештатными сотрудниками отдела образования, ответственными за взаимодействие с образовательными организациями в благочиниях, и помощниками благочинных по образовательной деятельности. Была обсуждена подготовка к проведению родительских собраний по выбору модуля ОРКСЭ на 2017/18 учебный год и систематизации имеющегося опыта работы.

Пензенская епархия

В Городищенском районе завершились отборочные игры для школьников из цикла «Познай истину» на тему: «Три века династии Романовых». Участниками ее стали ребята из старших классов МБОУ СОШ №1 г. Городище и студенты Педагогического колледжа. По результатам игры победителями стали старшеклассники. Заключительный этап отборочных игр прошел в пос. Чаадаевка, где соревновались друг с другом 4 команды. В финал вышли ученики пос. Чаадаевки. Каждый участник был отмечен грамотой отдела по делам молодежи. Финальная игра состоится в следующем году и будет посвящена истории России.

В Пензенском Епархиальном управлении прошло итоговое собрание Общества православных врачей Пензенской области. Участники предоставили отчет о проделанной за текущий год работе. В 2016 г. Обществом православных врачей были заключены соглашение с областной станцией переливания крови, договор о сотрудничестве с врачами УФСИН по Пензенской области; обсуждается вопрос об открытии молитвенных комнат при Пензенской районной больнице и при Центральной клинической больнице имени Г.А. Захарьина.

В пензенских исправительных учреждениях прошла Неделя молитвы. Впервые акция была проведена в исправительных колониях Московской области в 2013 г., вызвав большой интерес у священнослужителей и осужденных. В этом году тюремный отдел Пензенской митрополии присоединился к этой доброй традиции. Стоит отметить, что молебны проходили поочередно: 1-й день – «О заключенных под стражу», 2-й – «Об исполнении правосудия», 3-й – «Об углублении заботы о жертвах преступлений», 4-й – «Об умножении любви в семьях заключенных», 5-й – «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество», 6-й – «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы», 7-й – «О тюремных священнослужителях и о всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви».

В Пензенской городской библиотеке №17 состоялась очередная беседа и.о. председателя Миссионерского отдела Пензенской епархии священника Павла Колесникова с горожанами на тему «Астрология как лженаука». В ходе беседы отец Павел рассказал собравшимся о несостоятельности астрологии как науки. Священником были приведены результаты исследований, проводившихся в этой области учеными. Следующая встреча состоялась в последних числах декабря и была посвящена теме Рождества Христова.

Пермская епархия

В рамках XII краевых Феофановских образовательных чтений в пермском Доме учителя состоялся круглый стол для руководителей и педагогов образовательных организаций «Неизвестные страницы истории: уроки столетия». Встреча началась с показа авторского фильма В. Дегтярникова «Белогорская обитель. Жизнь после…». Затем священник Александр Мазырин рассказал собравшимся об отдельных малоизвестных исторических фактах и событиях, связанных с историей России и Русской Православной Церкви XX века. В завершение встречи от имени Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, московским гостям были подарены книги «Собор святых, в земле Пермской просиявших».

В рамках XII краевых Феофановских образовательных чтений в Пермской духовной семинарии состоялись курсы повышения квалификации приходских катехизаторов, организованные епархиальным отделом религиозного образования и катехизации. В них участвовали помощники благочинных по религиозному образованию, руководители и преподаватели катехизаторских курсов при монастырях и храмах епархии. По итогам курсов были выработаны рекомендации по улучшению катехизаторской работы на приходах.

В рамках Феофановских чтений в пермском Доме учителя состоялся обучающий семинар для экскурсоводов по передвижному музею «Собор Пермских святых» – как часть проекта, осуществляемого совместными усилиями Пермской духовной семинарии и Отдела канонизации святых Пермской епархии. Благочинный 1-го Кунгурского округа протоиерей Олег Ширинкин и помощник благочинного по образованию Н.В. Хохлявина поделились с участниками семинара опытом организации работы передвижного музея и ее первыми итогами.

По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, состоялся финал познавательной игры для воспитанников церковно-приходских школ Пермской епархии «Гаудеамус». Познавательная игра, организованная епархиальными отделами по делам молодежи и церковно-приходских школ, проходит во 2-й раз. Организаторы мероприятия надеются, что она станет традиционной. Финальному туру игры предшествовали отборочные игры, в которых участвовали более 10 команд воскресных школ г.Перми.

Оренбургская епархия

В редакции областной газеты «Оренбуржье» состоялся круглый стол на тему «Готовы ли мы назвать аборт детоубийством?», в котором участвовал клирик Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия пос. Саракташ иерей Николай Клигун. Он сообщил собравшимся, что уже 3 года работает с женской консультацией при Саракташской ЦРБ, проводит беседы с женщинами, получившими направление на аборт. После бесед с отцом Николаем 9 женщин отказались от абортов. Присутствующая на круглом столе заведующая женской консультацией Оренбурга отметила, что за 9 месяцев 2016 г. у них отказались от абортов 24 женщины.

В рамках подготовки к Рождественской ярмарке-выставке участники православного молодежного объединения «Альфа и Омега» провели мастер-класс по декупажу в Воскресной школе храма Казанской Иконы Божией Матери г. Соль-Илецка. Ребята и молодежь изготовили поделки, которые могут стать прекрасным украшением домашнего интерьера или подарком своим друзьям и близким. Все изготовленное в этот день станет основой для будущей Рождественской благотворительной ярмарки-выставки.

Со школьниками средней школы с. Воздвиженка Саракташского района встретился клирик Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия пос. Саракташ иерей Василий Чернов. Батюшка провел уроки на патриотические темы со старшими, а затем со средними классами этого учебного заведения. Он рассказал, что православный воин должен быть смелым, сильным, храбрым и в то же время добрым, скромным и мудрым. Великие воины всегда почитались Русской Православной Церковью, а в русской армии в честь наиболее выдающихся воинов учреждались награды: медали Георгия Победоносца, ордена Ушакова, Александра Невского.

В Оренбургской духовной семинарии состоялось празднование 4-го дня рождения Оренбургского отделения Братства православных следопытов. В торжественной мачте участвовали более 70 следопытов 5-ти отрядов организации. После мачты юные разведчики веселили друг друга и гостей сценками из следопытской жизни, выступил следопытский ансамбль гитарной песни «Преображение» под руководством В. Голубева.