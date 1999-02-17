Этот день в истории

1 января – 1813 г., начался Заграничный поход русской армии по завершению разгрома армии Наполеона I и освобождению стран Западной Европы от французских завоевателей.

2 января – 1834 г., родился Василий Перов, русский художник-передвижник.

3 января – 1923 г., умер писатель Ярослав Гашек, создатель романа «Похождения бравого солдата Швейка».

4 января – 1998 г., космонавты Анатолий Соловьев и Павел Виноградов восстановили работоспособность орбитального комплекса «Мир».

5 января – 1769 г., родился Петр Витгенштейн, генерал-фельд-маршал, один из командующих русских войск в Отечественной войне 1812 года.

6 января – 1783 г., родился митрополит Московский и Коломенский Филарет, причисленный к лику святых. Именно ему Александр II поручил составление Манифеста об отмене крепостного права.

7 января – 1983 г., в ЦК КПСС прошло совещание по вопросам укрепления трудовой дисциплины.

8 января – 1942 г., началась Ржевская битва.

9 января – 1794 г., родился Фердинанд Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь, один из основателей Русского географического общества.

10 января – 1883 г., родился Алексей Толстой, писатель, автор романов «Петр I», «Гиперболоид инженера Гарина».

11 января – 1929 г., умер бывший белый генерал Яков Слащёв, русский военачальник, активный участник Белого движения на юге России.

12 января – 1907 г., родился Сергей Королёв, советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения.

13 января – 1878 г., родился Василий Шульгин, депутат-монархист в Государственной думе Российской империи, идеолог Белого движения.

14 января – 1901 г., в России официально прекращена практика ссылки преступников в Сибирь.

15 января – 1897 г., в Российской империи введены в обращение золотой империал и полуимпериал. Золотой рубль стал одной из самых стабильных валют мира.

16 января – 1829 г., родился Владимир Спасович, известный дореволюционный юрист.

17 января – 1912 г., гибель покорителя полюса Роберта Скотта в Антарктиде. В его экспедиции были несколько россиян.

18 января – 1654 г., состоялась Переяславская рада. На ней казаки под предводительством Богдана Хмельницкого приняли решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.

19 января – 1788 г., родился Павел Киселёв, многолетний министр госимущества Российской империи.

20 января – 1884 г., родился Евгений Замятин, писатель, автор романа «Мы».

21 января – 1920 г., завершилась Парижская мирная конференция, подведшая итог Первой Мировой войне.

22 января – 1904 г., родился Аркадий Гайдар, детский писатель.

23 января – 1629 г., умер Андрей Чохов, русский мастер-литейщик, создавший Царь-пушку.

24 января – 1919 г., вышла большевистская директива Оргбюро ВКП(б) о начале «расказачивания» – «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах».

25 января – 1832 г., родился Иван Шишкин, великий русский художник.

26 января – 1525 г., появилась первая печатная карта на Руси – карта Великого Московского княжества.

27 января – 1826 г., родился Михаил Салтыков-Щедрин, русский писатель.

28 января – 1724 г., указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

29 января – 1893 г., родился Николай Урванцев, полярник и геолог, основатель Норильска.

30 января – 1822 г., родился Иван Турчанинов, русский офицер, участник Крымской войны. Оказавшись в США, дослужился до генерала и стал героем Гражданской войны в США. Единственный русский, ставший генералом Армии Соединенных Штатов Америки.

31 января – 1563 г., началась осада Полоцка войсками Русского государства в ходе Ливонской войны с Великим княжеством Литовским, завершившаяся капитуляцией города. Крупнейшая операция XVI века.