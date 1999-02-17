Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 января

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла со 2 по 7 января 2017 года в Екатеринбурге на площадке у Храма-Памятника на Крови во имя всех святых в земле Российской просиявших будет проходить XI Международный Рождественскоий фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда».

Уже сейчас, в последние числа уходящего 2016 года, у Храма-на-Крови обустраивается территория и подвозится лёд. Прибывают участники, проводят встречи и решают организационные вопросы. Работы непосредственно по созданию ледяных скульптур начнутся со 2 января 2017 года. 7 января жюри под председательством митрополита Кирилла определит лучшие работы и состоится награждение победителей.

В текущем фестивале станут участвовать 20 команд из Екатеринбурга и городов Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Иркутска, Салехарда.

В 2017 году организаторами предложено для участников три темы фестиваля: традиционная «Рождество Христово», а также «Уроки истории: 1917 - 2017 гг.» и «180 лет со дня смерти А.С.Пушкина».

Фестиваль «Вифлеемская звезда» — культурное, праздничное и духовно-нравственное мероприятие. Целевых направлений у фестиваля несколько: это и укрепление связей в области культуры, и обмен международными культурными традициями в области ледового ваяния. И украшение территории Храма-на-Крови в честь праздника Рождества. Но одна из главных — проповедование радости к Христову празднику Рождества или, другими словами, популяризация православной культуры. Понятия «Рождество» и «вифлеемская звезда» — неразделимы, говорят организаторы. Поэтому снова и снова Вифлеемская звезда — символ Рождества — в честь которой назван фестиваль, ежегодно засияет над Екатеринбургом.

Отметим, что фестиваль проводится в городе Екатеринбурге на территории Храма-на-Крови с 2007 года.