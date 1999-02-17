Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Бог есть источник нашей жизни

– Доброе утро, дорогие телезрители!

В адрес нашей передачи поступил вопрос от Клокова Василия Алексеевича из Алтайского края, из села Краснощеково: «Хочу спросить у Вашего Святейшества: как научиться не бояться смерти? Ведь как говорят, на смерть, как на солн-це, нельзя смотреть в упор. Но куда же от этого деться? И еще. Почему так по-разному умирают люди? Иногда видишь, как благочестивый и добрый человек погибает страшной смертью в катастрофе, страшной для христианина – без Причастия и благословения. А какой-нибудь зловредный тип, который и в храм-то никогда не ходил, да еще и подсмеивался над верой, глядишь, и соборовался, и причастился перед смертью».

Что касается отношения к смерти, то вы правы: какими бы аргументами мы ни поддерживали свое стремление, свое желание не бояться смерти, она всегда вызывает у человека в лучшем случае чувство неприятия, но обычно страх и даже ужас. Конечно, христианские убеждения помогают смягчить этот страх и ужас. Причем речь идет не столько об интеллектуальных, умственных убеждениях, сколько о религиозном опыте жизни. Вот святые люди, подвижники благочестия смерти не боялись. И мы знаем из истории, из опыта святых людей, что многие даже с радостью готовили себя к этому моменту перехода из одной жизни в другую. Когда человек живет в общении с Богом, когда он питается Божественной благодатью, тогда Божественной силой преодолеваются страхи вообще, в том числе и страх смерти.

Самое страшное – когда мы выносим наш человеческий суд о том, что сокрыто от нас. Вот нам кажется возмутительным, что преступник или безбожник, или какой-то человек вообще недостойный – и вдруг причастился Святых Христовых Таин, да еще исповедовался. А разве такие события происходят случайно? А может быть эта Исповедь в преддверии смерти и Соборование были венцом его жизни? Может быть, он всю жизнь шел к этому событию и Господь дал ему вкусить этой благодати на пороге смерти. А святой человек, который постоянно и причащался, и исповедовался, был к Господу взят в иных обстоятельствах, без Исповеди и Причастия, потому что был достоин переступить черту, отделяющую эту жизнь от той, иной жизни без Исповеди и Причастия.

«В своих проповедях Вы часто указываете людям на грехи, особенно на те, которые поразили наше общество в последние годы: жажда стяжания, эгоизм, равнодушие к ближним. Но мне кажется, что самый страшный и распространенный сейчас грех – это тщеславие. Именно ради его удовлетворения часто приносится в жертву все – и доброта, и сострадание, и скромность, и достоинство. Как побороть этот грех?» – спрашивает Маргарита Александровна Ульянова, поселок Леоново Владимирской области.

Маргарита Александровна, и тщеславие, и равнодушие, и эгоизм, и все те грехи, которые вы перечислили и которые не перечислили, имеют одну и ту же природу: грех произрастает на почве зла и внедряется в сознание людей через искушения. И потому все то, что я сказал вообще о преодолении греховного влечения человека, о духовном возрастании, в полной мере можно отнести и к тщеславию. Человек, который контролирует самого себя, который подвергает себя объективной критике пред Лицом Божиим, перед своей совестью, он увидит этот опасный грех. А обнаружить его не так просто в повседневной жизни, когда тщеславие нередко представляется в сознании людей некой силой и даже движущим фактором успеха. Именно контроль за духовной жизнью и помогает нам отделять добро от зла и грех от добродетели.

Елена Васильевна Григорьева из Санкт-Петербурга пишет: «Мне кажется, что в Евангелии немало неясных и загадочных мест. Так, в Евангелии от Луки читаем о том, что Господь велит Своим ученикам взять суму, мешок, продать одежду свою и купить меч, или нож по-славянски. А когда Он услышал, что уже два меча есть, то загадочно сказал: «Довольно». Ваше Святейшество, хотелось бы знать, что это значит и зачем покупать апостолам мечи».

Вот этот вопрос беспокоил не только вас, но и очень многих беспокоил в прошлом и в настоящем, наверное, тоже беспокоит. Здесь есть явное непонимание намерений Спасителя. И то, что речь идет не о физическом мече, ясно из этой Его несколько такой раздраженной реплики «Довольно!», которую можно перевести так: «Я вам говорил-говорил, учил вас, учил, и вот приближается конец – и вы опять не понимаете! И опять, когда Я говорю о мече не физическом, а каком-то ином, вы говорите о том, что есть два ножа… Достаточно!..»

Действительно, речь идет не о физическом мече, но эти слова Спасителя буквально понимались в прошлом, и, в частности, вдохновляли крестоносцев, которые считали, что и надо купить меч и огнем и мечом утверждать свою правду. Знаем, к чему привела эта страшная попытка – мечом утверждать христианство. Она породила огромные страдания людей, и не только тех, кто не принадлежал к христианству, но и православных христиан, которых крестоносцы перестали считать своими. Если говорить о том, в какой момент реально произошло разделение единой христианской Церкви на Восточную Православную и Западную Католическую, то в первую очередь надо говорить о IV Крестовом походе, когда крестоносцы взяли Константинополь и тем самым мечом, который они воспринимали как священное орудие достижения правды, стали убивать православных людей, осквернять православные храмы. Когда пролилась кровь, тогда и произошло реальное разделение Церкви.

Поэтому очень опасно эти слова Спасителя понимать буквально. А тогда о чем же идет речь? Приведу замечательные слова из Послания апостола Павла к Евреям: Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает даже до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (см.: Евр. 4, 12). Речь идет не о физическом мече, а о том мече, который будет судить помышления и мысли сердечные людей, – о мече веры.

А почему Господь использует этот сильный образ меча? А потому что в ответ на Его слово человек не может быть безразличен. Слово Божие, действительно, по силе своей острее всякого меча обоюдоострого. Оно влечет за собой переосмысление жизни своей, изменение сознания. Если слово Божие воспринимается всерьез, оно никого не может оставить безразличным. Это грозное оружие, которое помогает, в конце концов, человеку вынести свой собственный суд над своими мыслями и помышлениями.

«Скажите, пожалуйста, Ваше Святейшество, не является ли всеобщее увлечение темой конца света показателем деградации нашего сознания? Или это инстинктивное чувство опасности, чувство апокалиптичности, которое проникает даже в мозги обывателя?» Из письма Федора Лобанова, поселок Семеновский Ивановской области.

Апокалипсис – конец света, конец истории – это то состояние общества, то состояние человеческого рода, которое несовместимо с жизнью. Смерть – это состояние человека, его организма, несовместимое с жизнью. Конец истории – это состояние общества и человеческого рода, несовместимое с жизнью. Бог есть жизнь. Бог есть Источник жизни. И если Бог вытесняется из человеческой жизни, из личной, семейной и общественной, то такая жизнь перестает быть способной к тому, чтобы продолжаться. И то, что у людей сегодня возникают апокалиптические настроения, это неслучайно, потому что именно в наше время и в нашу эпоху происходит то, что не происходило раньше, – когда Закон Божий не признается абсолютной ценностью; когда нравственные постулаты, вложенные Богом в человеческую природу, попираются и не просто попираются, но силой закона в некоторых странах, силой власти утверждаются как норма поведения. Конец истории это победа зла, это победа греха, это отказ от Бога. И если род человеческий пойдет по такому пути и дальше, то будут возрастать апокалиптические настроения.

Мы сейчас действительно живем в очень ответственное время. Мы все должны сосредоточиться, собраться с мыслями, подумать о прошлом, подумать о настоящем и молиться о будущем. И я верю, что Господь приклонит милость к роду человеческому, если род человеческий будет способен вернуть Бога в центр своей жизни.

«Ваше Святейшество! Я в одной книге об афонских старцах нашла выражение «Совет превечный». Что это такое?» Из письма Боровлевой Лидии Дмитриевны, Воронежская область, поселок Панино.

Речь идет о Совете превечном. Эти слова употребляются не только в книгах о старцах, но и в нашей православной гимнографии. «Совет превечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста», – это первая стихира на «Господи, воззвах», канун Благовещения. Речь идет о Совете Святой Троицы, который превечен, который вне всякого времени, который вне всякого пространства, который существует всегда. Это мысль Божия, которая реализуется человеческой историей. Поэтому Советом превечным называется также и замысел Божий о творении Вселенной, о творении мира и человека, о Воплощении Сына Божиего Господа нашего Иисуса Христа и многие другие Божественные деяния. Весь мир, все мы являемся следствием Божественного превечного Совета.

На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. И до новых встреч.