Неделя: 15 новостей православного Подмосковья

В Школе акварели Сергея Андрияки в Москве состоялось открытие благотворительной выставки в поддержку паллиативного отделения Центральной клинической больницы Святителя Алексия. Инициативу известного акварелиста поддержали и другие заслуженные художники Российской Федерации, преподаватели и студенты школы, предоставившие для нее свои работы. Присутствоваший на церемонии председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон поблагодарил художников за их инициативу.

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (Галерее искусств Зураба Церетели) состоялось торжественное открытие выставки «Русский Афон». Экспозиция, посвященная 1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе, проходит по благословению игумена Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря архимандрита Евлогия. Организаторы выставки – Российская академия художеств, Пантелеимонов монастырь, Департамент культуры г. Москвы, Московская государственная картинная галерея В.Нестеренко. Основная часть выставки посвящена росписям храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на Старом Русике – самого большого соборного храма Русского монастыря. Его строительство завершилось перед революцией на месте древнего храма.

В актовом зале Андреевского ставропигиального монастыря состоялся V Форум православной молодежи Юго-западного викариатства «Жизнь – Божий дар». В нем участвовали более 30 молодежных организаций, ведущих активную молодежную работу на приходах, руководители благотворительных фондов, проектов, молодежных организаций, имеющие большой опыт в служении, священнослужители и миссионеры-преподаватели. Перед началом форума прошли мастер-классы, участники ознакомились с выставочной экспозицией молодежных организаций. Открыл форум управляющий Юго-западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт.

В доме культуры «Сатурн» г. Раменское была проведена конференция «1917–2017. Уроки столетия». На конференции выступили благочинный храмов Раменского округа протоиерей Владимир Гамарис, детский хоровой коллектив «Юность России». В ней участвовали священнослужители Раменского благочиния, ученики и педагоги раменских школ, студенты, прихожане, представители СМИ.

В главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета – Московском Епархиальном доме – состоялся День открытых дверей. Его предварила Божественная литургия в домовом Князь-Владимирском храме, которую возглавил ректор протоиерей Владимир Воробьев. Затем в холле начали работу стенды факультетов, где каждый желающий мог получить информацию о вступительных испытаниях, формах обучения, задать вопросы сотрудникам приемной комиссии. Студенты ПСТГУ подготовили для желающих экскурсионную программу об истории Епархиального дома и Поместного Собора 1917–1918 гг. Для гостей были организованы минилекции.

В Никольском благочинии начал работу Совет общественных методистов, первое собрание состоялось при участии методиста Городского методического центра Департамента образования г. Москвы Н. Васюковой. Основной целью его стало обсуждение вопросов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и оказания методической помощи школам в вопросах преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Повестка собрания включала создание Совета общественных методистов Никольского благочиния и обсуждение перспективного плана работы на 2016–2017 учебный год.

В Музеях Московского Кремля появилась новая экскурсия, посвященная древним монастырям, утраченным в советские годы. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе музейного комплекса. Маршрут экскурсии проходит по Кремлевскому скверу, где раньше находились Чудов и Вознесенский монастыри и Малый Николаевский дворец, служивший резиденцией российским императорам. Посетители смогут увидеть результаты археологических раскопок, проводившихся на месте бывшего 14-го корпуса Кремля, построенного на месте утраченных зданий.

Православная служба помощи «Милосердие» проводит масштабную акцию «Дари радость на Рождество» – сбор подарков для одиноких стариков, детей-инвалидов, многодетных семей, пациентов больниц и бездомных. С 9 декабря до 5 января на специальном сайте акции dari.miloserdie.ru каждый сможет выбрать подарок для подопечных службы «Милосердие» и других нуждающихся в разных регионах России. В этом году акция пройдет в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Смоленске, Республике Марий Эл, Оренбургской, Мурманской, Тверской, Орловской, Кемеровской и Пермской областях – всего в 12 городах и регионах.

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению состоялся пастырский семинар-совещание по развитию помощи слабослышащим, глухим и слепоглухим людям. В нем участвовали представители Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального отдела по благотворительности, Всероссийского общества глухих, представители церковных общин из Москвы и Подмосковья, оказывающих помощь людям с нарушениями слуха и зрения.

В рамках Рождественских образовательных чтений состоялась паломническая поездка педагогов г. Домодедово по храмам Домодедовского благочиния. Ее возглавила начальник городского управления образования Е. В. Болмазова. Среди педагогов были директора школ и детских садов, сотрудники управления образования, преподаватели предметов духовно-нравственного цикла. Поездка началась с экскурсии по собору Всех Святых, в Земле Российской Просиявших. После молебна о путешествующих группа посетила Никольский храм с. Лямцино, где настоятель протоиерей Александр Трушин познакомил педагогов со святынями храма и военно-патриотическим музеем, находящимся в воскресной школе.

В центре культуры и досуга «Мечта» г. Орехово-Зуево состоялось подведение итогов городского фестиваля творчества детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Город равных возможностей». Целью фестиваля было создание условий развития творческих способностей детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, как средства их реабилитации и социальной адаптации, а организаторами его выступили комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре и Орехово-Зуевская общественная организация по работе с молодежью «Молодежный клуб». От благочиния вручил грамоты и памятные подарки клирик храма Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских священник Валентин Чумаченко.

На учебно-тренировочной базе военно-патриотического объединения «Отвага» Рогачевского благочиния, расположенной около дер. Подвязново Дмитровского района, состоялся слет православной молодежи, который прошел в форме этапа открытой патриотической игры «Кубок Рогачевского благочиния» между военно-патриотическими объединениями и клубами. Соревнования были посвящены 75-летию годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Организаторами игры стали администрация сельского поселения Синьковское и Рогачевское благочиние. Слет собрал более 100 участников.

В Господском доме усадьбы Свиблово Патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы под председательством епископа Подольского Тихона состоялось заключительное общее собрание духовенства Северо-восточного викариатства. В ходе заседания были заслушаны доклады ответственных за социальную, молодежную, миссионерскую, образовательную и информационную деятельность в викариатстве, подведены итоги по каждому направлению, определены планы на следующий год.

В день памяти священномученика митрополита Серафима (Чичагова) и с ним пострадавших управляющий Юго-западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт совершил Божественную литургию в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Кирилл Каледа, духовенство прихода. Бутовский полигон – место массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников.

Педагоги и психологи клуба «Пилигримия» Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи Данилова ставропигиального мужского монастыря провели программу для столичных школьников 11–17 лет, посвященную осмыслению прожитого опыта уходящего года, умению делать из него выводы и ответственно относиться к своему будущему. Программа «100 важных дел» включала в себя 4 блока работы. Подростков ожидали творческие проекты и яркие презентации, упражнения на развитие навыка самоанализа, обмен размышлениями и наблюдениями, задания на развитие стратегического мышления и игры на взаимодействие.