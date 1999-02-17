Неделя: 15 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Вечер «Христианин есть лицо действующее», приуроченный к 50-летию архиерейской хиротонии и назначения ректором СПбДА архиепископа Михаила (Мудьюгина), состоялся в Русской христианской гуманитарной академией. Его организовал Свято-Филаретовский православно-христианский институт совместно с РХГА. На встрече присутствовали дочери и внук Владыки, они принесли альбом с фотографиями его архиерейской хиротонии. Владыка родился 12 мая 1912 г. в Санкт-Петербурге. За время его управления Астраханской и Вологодской епархиями в них не было закрыто ни одного храма. Скончался 28 февраля 2000 г., похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

VII благотворительный концерт, организованный Хором духовенства Санкт-Петербургской митрополии и благотворительным фондом «Свет», состоялся в Александринском театре. Вырученные средства пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями – 6-летней Амелии Кульбараковой и 3-летнему Мирону Лукину. Вечер прошел при поддержке Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии. 2016 г. для Хора духовенства знаменательный – исполнилось 45 лет его основания. Было зачитано поздравительное послание духовника хора епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава.

Выезд для супружеских пар по углубленной программе «Потребности», организованный епархиальным центром объединения «Супружеские встречи», прошел в отеле «Александрия-Петергоф». «Потребности» – программа 2-го уровня, она предназначена для супружеских пар, которые ранее участвовали в выездах по программе «Семейный диалог». Настоятель храма, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Александр Дягилев с супругой Любовью был одним из организаторов выезда и участвовал в программе.

В крипте Казанского кафедрального собора открылась фотовыставка А. Юликова и А. Михайленко «Восхождение к Афону». Она приурочена к празднованию 1000-летия присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. 15 работ – своеобразный отчет о паломничестве двух петербуржцев на Афон в октябре 2016 г. На снимках запечатлены извилистые дороги Афона, кресты, обрывистые утесы, скиты и монастыри, монахи-отшельники и удивительные горные ландшафты.

В приподнятом настроении расходились ученики взрослой и детской воскресной школ при храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Накануне дня памяти святого апостола Андрея Первозванного бард Антон Галицкий представил лекцию «Святой апостол Андрей. Андреевский флаг». Как следует из названия, она была посвящена не только жизни и трудам святого, но и связи его имени с русским флотом, на флаге которого изображен Андреевский флаг. Лекция стала последней в проекте, реализованном по благословению настоятеля храма протоиерея Вадима Буренина.

Конференция, посвященная священномученику Серафиму (Чичагову), состоялась в школе № 321 Центрального района, выпускником которой он был. Перед ее участниками выступил пианист Виктор Рябчиков, прозвучала музыка священномученика Серафима. Исполнитель отметил, что Владыка был разносторонней личностью: музыкантом, живописцем, священником, а музыка для него служила отдушиной. Директор школы №321 Д. Машковцев напомнил, что священномученик Серафим – выпускник этого учебного заведения, основанного в 1817 г. под наименованием Благородный пансион по указу Александра I.

Концерт «Черничные друзья» прошел в тайм-кафе Federico. Вечер организован в поддержку социальной миссии иерея Тимофея Смирнова – руководителя социального отдела Гатчинской епархии, клирика храма Всех Святых, в Земле Санкт-Петербургской просиявших, в Кингисеппе. Вырученные средства будут направлены на обустройство пункта обогрева для бездомных. Стоимость вагончика с печкой составляет 100 000 рублей. Проект «Не умру, но жив буду» стал победителем конкурса «Православная инициатива 2015–2016» в направлении «Социальное служение». Благодаря ему многие кингисеппские бездомные прошли социализацию и трудоустройство, вернулись к нормальной жизни.

Новый цикл лекций по психологии, посвященный семейным взаимоотношениям, открыл семинар православного психолога Н. Лепехина (член епархиального общества православных психологов, доцент факультета психологии СПбГУ), который состоялся в крипте Казанского кафедрального собора. Темой семинара стали противоречия супружеской любви на начальном этапе брака. По окончании лекционной части семинара слушатели заполнили опросник для супругов «Отношения любви», который помог выявить формы любви, преобладающие на данный момент в браке.

В рамках грантового конкурса «Православная инициатива 2015–2016» в доме причта при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком состоялся семинар-практикум, посвященный развивающим играм с песком и водой для детей с ограниченными возможностями. Руководитель коррекционно-развивающей группы «Радость наша» О. Корзова рассказала родителям и педагогам о благоприятном воздействии «песочной терапии». После семинара руководитель группы вручила участникам сертификаты за подписью настоятеля храма протоиерея Алексия Склярова.

X Линтуловские чтения состоялись в Государственной полярной академии. Их организовали Константино-Еленинский монастырь, СПбДА, Российский государственный гидрометеорологический университет. Во встрече участвовали священники, преподаватели средней и высшей школ, деятели культуры. Юбилейные чтения совпали с окончанием празднования 10-летия основания обители. По окончании чтений желающие совершили паломничество в Константино-Еленинский монастырь.

СПбДА получила государственную аккредитацию. Приказ №2071 о государственной аккредитации деятельности СПбДА подписан руководителем Рособрнадзора С.Кравцовым. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла СПбДА и МДА прошли процедуру госаккредитации на соответствие их образовательных программ федеральным образовательным стандартам по теологии и на предмет соответствия этим стандартам содержания и качества подготовки выпускников. Свидетельство о госаккредитации дает академии право предоставлять абитуриентам при поступлении льготы, предусмотренные законодательством, а студентам очной формы обучения – отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Конференция «Осмысление проблематики жизни и смерти в богословии, реаниматологии и трансплантологии» состоялась в СПбДА. Участниками дискуссии стали ведущие специалисты в этих областях медицины, практикующие врачи, священнослужители, реципиенты донорских органов. Ее открыл председатель епархиального ОРОиК, ректор академии архиепископ Петергофский Амвросий. Ректор 1-го медицинского университета С.Багненко подчеркнул важность дискуссии, поскольку врачи нуждаются в духовной поддержке. Моральные вопросы, связанные с донорством органов, необходимо обсуждать, и важно, чтобы решения были нравственно безукоризненными.

Председатель отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Димитрий Василенков участвовал в турнире по волейболу среди команд правоохранительных органов, посвященном Дню героя Отечества, который состоялся на территории отряда спецназа «Тайфун». Собравшиеся, среди которых были ветераны спецназа, родственники погибших сотрудников, возложили цветы к мемориалу сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтили их память. Соревновались 6 команд. Победители были награждены памятными призами. В тот же день в часовне Иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» спецназа «Тайфун» была отслужена панихида.

Первый международный хоровой фестиваль-конкурс «Предчувствие Рождества Христова» открылся в лютеранской Петрикирхе на Невском проспекте. В гала-концерте участвовали 15 коллективов. В исполнении сводного хора участников под управлением художественного директора фестиваля заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь И. Матюхова прозвучали рождественские колядки «Щедрик», «Добрий вечір тобі», «Нова радость стала». Фестиваль учрежден Советом по культуре Санкт-Петербургской епархии и Центром международного сотрудничества в области культуры «Интер Аспект». В его жюри – музыканты и священнослужители из России, Беларуси и Латвии.

Межрегиональные Рождественские образовательные чтения СЗФО «1917–2017: уроки столетия. Перспективы духовного созидания в Санкт-Петербурге» состоялись в ЦВЗ «Манеж». Их организовали епархиальный отдел религиозного образования и катехизации, представительство Президента в СЗФО и городской комитет по образованию. Состоялся премьерный показ документального фильма о первых новомучениках Церкви Русской режиссера А. Поликовской «Жизнь за веру». В его создании участвовали студенты СПбДА.