Неделя: 13 новостей православного Урала

В швейной мастерской Ново-Тихвинского монастыря разрабатывают оригинальные вышитые подарки, которые могут стать запоминающимся подарком на Рождество и Новый год и украсить любой дом. Рождественское настроение помогут создать оригинальные вышитые часы, мешочки и панно с традиционными зимними сюжетами. В этом году сестры разработали много новых подарков: в монастыре впервые вышивают изящные именные мешочки для детей и взрослых (всего на мешочках вышивают около 70 имен), нарядные вышитые рождественские открытки и ежедневники с вышитой обложкой. Самая оригинальная разработка – вышитые игрушки на рождественскую елку.

В Уральском центре народного искусства состоялся VI областной кадетский бал «Судьба и родина едины!», посвященный 120-летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова. Как рассказали в Молодежном отделе Екатеринбургской епархии, кадетский бал по своей красоте похож на бал XIX века, но для кадетов это еще и танцевальный конкурс. В этом году претендентами на диадему и кортик, которые получают победители, стали более сотни кадетов из 8 учебных заведений области. Большинство участников бала впервые вышли на паркет. Кадетский бал проходит в Екатеринбурге уже в 6-й раз, первый состоялся в 2012 г.

На очередном заседании киноклуба Миссионерского института зрители увидели и обсудили новый фильм И.Вырыпаева «Спасение» (2015 г.). Исполнительница главной роли П. Гришина получила приз за лучшую женскую роль на XXVI фестивале российского кино «Кинотавр». Это фильм о человеке, силе его веры, о духовной красоте и чистоте души, рассказали в Миссионерском институте. Следующее заседание киноклуба состоится в январе 2017 г.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Духовно-просветительском центре «Царский» в январе 2017г. благотворительно пройдут Рождественские праздники для учащихся 7–11 классов. Весь праздник гостей будут сопровождать участники детского фольклорного ансамбля «Сылышки», студенты выпускного курса Екатеринбургского государственного театрального института, добровольцы Молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Вход по пригласительным билетам, которые необходимо получить заранее в библиотеке «Державная» Духовно-просветительского центра «Царский».

Екатеринбург посетил протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма в честь Всех Святых в Красном Селе г. Москвы, старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Союза писателей России. Он встретился с учащимися 5–7 классов Свято-Симеоновской православной гимназии. «Как не бояться быть белой лебедью» – так была обозначена тема беседы. Батюшка в игровой форме напомнил ребятам некоторые правила этикета, в том числе коснулся употребления слов-паразитов. Отец Артемий рассказал, как православным христианам не потерять себя в обществе, дал несколько ценных советов, как противостоять соблазнам, уметь сказать «нет» курению и прочим греховным привычкам.

В подразделении 62 пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд ФПС по Свердловской области» Березовского городского округа была проведена миссионерская беседа на тему «Достижения России в эпоху правления Императора Николая II». Присутствовало 6 сотрудников МЧС. Встречу провела помощник благочинного Березовского округа по миссионерской деятельности Т. Б. Медведева. По словам организаторов, лекция для спасателей прошла в спокойной доброжелательной обстановке.

Отдел социального служения Екатеринбургской епархии подвел итоги грантового конкурса приходских проектов «Благополучная семья и жизнь прихода», направленного на организацию системной приходской социальной работы с семьями и возрождение традиционных семейных ценностей. Конкурс проводился по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Среди семи заявок, представленных на конкурс, 3 проекта предложили храмы Екатеринбурга и 4 – храмы Свердловской области. Рассматривала заявки и определяла победителей комиссия во главе с руководителем отдела протоиереем Евгением Попиченко. В итоге по 22 000 рублей получили приход во имя Св. Ап. Андрея Первозванного р. п. Шаля (проект «Семейный дискуссионный киноклуб «Рождество») и приход во имя Св. Блг. Кн. Александра Невского г. Красноуфимска (проект «Приходской семейный клуб «Наша дружная семья»).

В Первоуральске прошла гуманитарная акция для семей осужденных. Настоятель подворья иерей Василий Зудилов и сотрудники филиала по ГО Первоуральску УИИ ГУФСИН совместно решают вопросы оказания помощи осужденным, состоящим на учете УИИ, и их семьям, работают над профилактикой потребления наркотических веществ и алкоголя, проводят мероприятия по духовно-нравственному воспитанию осужденных без лишения свободы граждан и ориентации их на законопослушное поведение.

В актовом зале Екатеринбургской духовной семинарии состоялся концерт сводного хора пастырско-богословского и певческо-регентского отделений. На концерте присутствовали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, руководители торговой сети «Сима Ленд». Как рассказали в семинарии, гости поблагодарили воспитанников за замечательный вечер и пригласили выступить с концертом на одном из своих предприятий в самое ближайшее время.

В Кировском районе Екатеринбурга начало работу методическое объединение учителей основ религиозных культур и светской этики. Первое его занятие прошло в гимназии №108 Екатеринбурга. Встреча была посвящена теме: «Добро и зло. Христианский взгляд». Следующий семинар состоится в феврале 2017 г. в библиотеке храма Вознесения Господня. Педагоги обсудят тему: «Что сказать ребенку, когда он видит, что реальность не совпадает с тем, чему его учат в школе на уроках светской этики и основ православной культуры?».

В Уральском педагогическом колледже стартовал областной турнир интеллектуальной игры «Познай истину», ежегодно проводимой Молодежным отделом Екатеринбургской епархии среди учебных заведений Екатеринбурга и области. Отборочные игры среди средне-специальных учебных заведений будут проходить в течение 2017 учебного года и завершатся финальной игрой среди самых сильных команд учебных заведений. В текущем учебном году главной темой интеллектуального состязания стала тема «Осмысление итогов столетия 1917–2017 годов».

Отделом Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями и отделением по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом ЦВО были организованы и проведены лекции лектора Центра защиты материнства «Колыбель» епархиального отдела социального служения кандидата социологических наук К.А. Шестакова. 936 человек личного состава воинских частей ЦВО, Уральского округа войск национальной гвардии России и курсанты Уральского института ГПС МЧС России прослушали лекции на тему «Семья и семейные ценности».

В рамках Регионального этапа XXV Международных образовательных Рождественских чтений в доме культуры пос. Кузино Первоуральского благочиния состоялся показ литературно-художественной композиции, посвященной 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. Как рассказали в благочинии, на мероприятие пришли люди всех возрастов. С приветственным словом обратился помощник благочинного по образованию и катехизации иерей Иоанн Парамонов. Мероприятие, посвященное творчеству русского писателя, проходит уже в 3-й раз. Первыми его посмотрели жители Екатеринбурга в Духовно-просветительском центре «Царский», а после и в Первоуральске в Центре детского творчества.