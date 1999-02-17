Неделя: 47 новостей православной России

Отделом религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии в целях формирования творческих способностей, духовно-нравственного и эстетического воспитания, поощрения талантливых детей и молодежи по номинациям «Лучшая рождественская открытка» и «Лучшая рождественская поделка» проведен республиканский творческий конкурс рождественских открыток и поделок «Тепло рук». Для участия в нем были представлены 1943 поделки и открытки от воспитанников дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений.

В Челябинске начал свою работу масштабный образовательный форум Южного Урала – Третьи Рождественские чтения, организованные Челябинской митрополией совместно с правительством региона. Чтения открылись приветственным словом митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима. 2017-й год станет годом столетия февральской и октябрьской революций в России, поэтому каждый из докладчиков, выступивших на пленарном заседании, обращался к истории XX века, пытался сформулировать главные уроки этого сложного и во многом трагического столетия.

В рамках Рождественских чтений Приамурской митрополии в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоялась секция «Историко-культурное и духовное наследие: традиции и современность». Коллектив библиотеки давно и плодотворно сотрудничает с Отделом культуры Хабаровской епархии, поэтому к началу работы секции сотрудники ДВГНБ подготовили масштабную экспозицию книжных изданий, иллюстрирующих тематику чтений. В завершение работы секции ее участники познакомились с документальным фильмом С. Горленко «Атлантида Русского Севера».

В Сургуте на базе Центра поддержки материнства «Моя радость» начал свою работу окружной семинар по доабортному консультированию для консультантов из числа приходских волонтеров и членов общественных некоммерческих организаций ХМАО–Югры. Это более 40 участников из различных городов и населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – священники, сестры милосердия, представители православных приходов. По окончании обучения все участники получат сертификаты о прохождении курса обучения по доабортному консультированию женщин в ситуации репродуктивного выбора.

Мирнинская православная гимназия Якутии вошла в число ста лучших школ России. Е.А. Орлова, заместитель директора православной гимназии во имя Святителя Иннокентия представила на V Всероссийский образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» школу, выступив с докладом «Организация участия детей в социальной и благотворительной деятельности как один из способов духовно-нравственного воспитания», и поделилась уникальным опытом собственной работы и работы своих коллег. По итогам конкурса, для участия в котором по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа был заявлен коллектив гимназии, она победила в номинации «Лучшая гимназия – 2016».

В УФСИН России по Республике Адыгея подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса православной живописи среди осужденных. Конкурс организован в целях исправления осужденных путем их духовно-нравственного просвещения, воспитания у них веротерпимости, формирования уважения к духовным ценностям и историческому наследию православной культуры. Произведения победителя и призеров регионального этапа будут участвовать в финальном этапе конкурса, итоги которого объявят во время проведения Международных Рождественских образовательных чтений в Москве в январе 2017 г.

В Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия состоялась церемония награждения лауреатов православной литературной премии имени Святителя Макария, Митрополита Алтайского. Победителей определили в номинациях «Проза», «Поэзия», «Православное краеведение». Впервые православную литературную премию имени Святителя Макария вручили в краевой библиотеке в 2005г. Успех конкурса, на который пришло много достойных работ, воодушевил организаторов, и конкурс сделали традиционным.

В Центре культуры и народного творчества им. С.П.Кадышева прошел концерт духовной музыки, посвященный 1000-летию русского присутствия на Святой Горе Афон. Концерт был организован Хакасской республиканской филармонией им. В.Г. Чаптыкова совместно с Абаканской епархией. На открытии концерта по благословению Правящего архиерея слово о значении Афона для России произнес священник Павел Кузьмин. На сцене выступили три хоровых коллектива, представившие классические образцы духовной музыки.

Неопределенность понятий «нравственность», «духовность» и «вера» лежит в основе множества конфликтов и недоразумений. Прояснением смыслов с неопределенностью нравственных понятий занялись участники православного кафе «В поисках истины» в Северном (Арктическом) федеральном университете в Архангельске. Приглашенным экспертом выступал кинематографист А. Конычев. Разговор шел на тему подлинной или мнимой относительности критериев нравственности, состоялся живой диалог между экспертом и слушателями.

Руководитель Отдела по делам молодежи Астраханской епархии священник Виталий Семенов принял участие в очередном мероприятии проекта службы ЗАГС Астраханской области «Азбука семейного воспитания». Иерей Виталий постарался донести до молодежи, что такое идеальная семья с идеальными отношениями между супругами и детьми. Он поделился опытом из своей более чем 10-летней жизни в браке. По мнению отца Виталия, любовь приходит с годами и если она есть, то узы брака становятся только крепче.

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи прошла online-встреча с Волгоградской областной библиотекой для молодежи на тему «Святые источники земли родной». Главная цель встречи – обмен опытом по изучению православной истории родного края, возрождению его святынь. Были выслушаны выступления волгоградских коллег о работе молодежного отдела Волгоградской епархии. Живой интерес вызвал рассказ волгоградцев о практической деятельности молодежи по очистке устья р.Царицы, впадающей в Волгу.

Сразу два мероприятия прошли в стенах Бурятского государственного университета в рамках VI Межрегиональных Рождественских образовательных чтений, тема которых в этом году сформулирована как «1917–2017 годы. Уроки истории». Круглый стол «Идеологизация и политизация истории» прошел на историческом факультете университета. Под председательством заведующего базовой кафедрой религиоведения и теологии священника Георгия Кривосудова прошла конференция «Союз науки и религии: за или против». Активным участникам мероприятий из числа студентов были вручены именные сертификаты от лица епархиального отдела религиозного образования и катехизации.

Александро-Невский хоровой собор в Волгограде объединил голоса более 570 мужчин и юношей. Он состоялся в актовом зале Царицынского православного университета накануне дня памяти святого благоверного князя. Перед началом соборного пения для участников провели экскурсию по Свято-Духову монастырю, в храме совершили молебен. Большой хоровой собор Александра Невского «Имя России» прошел в Волгограде впервые и собрал только мужские голоса. В нем участвовали учащиеся общеобразовательных, воскресных, музыкальных школ региона, певчие волгоградских православных храмов, студенты вузов.

Завершился 4-й автопробег «Надежда», организованный Синодальным отделом по социальному служению и благотворительным фондом «Помощник и покровитель». В этом году участники автопробега посетили Воронеж, Шахты, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Ставрополь, Элисту, Астрахань, Волгоград и Тамбов. В каждом городе участники автопробега раздавали нуждающимся теплую зимнюю одежду, обувь и термобелье, посещали государственные и церковные приюты для бездомных с целью обмена опытом. Всего в рамках акции помощь получил 341 бездомный. Среди главных целей акции – поддержка проектов помощи бездомным в регионах и привлечение внимания к проблемам людей, живущих на улице.

Состоялся Съезд миссионеров Ивановской митрополии. Он прошел в рамках Регионального этапа Международных образовательных Рождественских чтений. В съезде участвовали руководители епархиальных миссионерских отделов и помощники благочинных по миссионерскому служению епархий Ивановской митрополии. На съезде состоялся заинтересованный разговор о практических вопросах миссионерской деятельности, его участники высказали мнение о необходимости создания в епархиях противосектантских центров и открытии при них миссионерских «горячих линий».

Брянская епархия

В Брасовском районном доме культуры им. А. Минякина прошла конференция, посвященная 140-летию перевода Библии на русский язык. Открыл конференцию благочинный Брасовского церковного округа иерей Олег Старухин. В ходе конференции были заслушаны выступления члена союза писателей М. Денисовой, заслуженного учителя РФ Л.М.Тепловой Присутствующие с интересом прослушали литературно-музыкальную композицию «Библия! О, Книга книг!» в исполнении воспитанников воскресной школы при храме во имя святых Новомучеников и Исповедников Российских.

Сотрудники Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Брянской епархии Е.Г. Потапова и Т.А. Волкова приняли участие в работе научно-практической конференции «Семья как национальное достояние Российской Федерации», которая состоялась в Брянском филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Форум стал уникальной площадкой для исследования актуальных вопросов развития семьи и просветительства в современной России и в мире.

В Брянской областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева состоялось официальное открытие православной книжной выставки-форума «Радость Слова». Главной святыней выставки стала частица мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона. В рамках книжного форума действует фотовыставка «Светопись Тайны», приуроченная к празднованию 1000-летия русского присутствия на Святой Горе Афон. Также в ходе работы выставки будет проведена благотворительная акция «Подари книгу детям». Состоятся встречи с известным миссионером, богословом, автором многих книг протоиереем Андреем Ткачевым.

В день памяти Святого благоверного князя Александра Невского, Небесного покровителя Высокопреосвященнейшего Владыки Александра, митрополита Брянского и Севского, все духовенство Брянской Епархии и все православные христиане земли Брянской поздравили своего архипастыря с днем тезоименитства и желают неоскудевающей помощи Божией в многотрудном святительском служении, молитвенного ходатайства Небесного покровителя пред Престолом Божиим о даровании крепости сил духовных и телесных на многая и благая лета!

Элистинская епархия

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил чин освящения купольных крестов для строящегося храма Ссвятого Благоверного Князя Михаила Тверского в селе Красномихайловка Яшалтинского района. Сразу после завершения молитв купола были подняты и установлены на здании храма. Купола доставлены из Волгодонска. По заказу Попечительского совета они изготовлены для Красномихайловки Инженерным центром «Грант». Центральный купол сделан с внутренней частью, на которой написана икона Господа Вседержителя.

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан посетил село Малые Дербеты и совершил Божественную литургию в Преображенском молитвенном доме. Правящему архиерею сослужили: руководитель епархиальной службы протокола иеромонах Геннадий Бурдюжа и настоятель церкви протоиерей Евгений Горбиков. После чтения Евангелия Высокопреосвященный владыка обратился к верующим с архипастырским словом, посвященном празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В день памяти своего Небесного покровителя – святого правоверного царя Юстиниана, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Элисты. По завершении Литургии священнослужители и прихожане поздравили архиепископа Юстиниана с днем тезоименитства и вручили памятный подарок – покровцы для священных сосудов с иконами святого Юстиниана и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В день памяти святителя Иоанна Златоуста в Яшалте архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил чин великого освящения церкви во имя Святых Мучеников Адриана и Натальи и первую Божественную литургию на новоосвященном престоле. В храме состоялось также вручение дипломов и памятных подарков победителям районных детских творческих конкурсов «Святые мученики Адриан и Наталья – покровители семьи», организованных районным отделом образования и епархиальным отделом религиозного образования к освящению храма в селе Яшалта.

Махачкалинская епархия

В ГБУ «Дом Дружбы» в Махачкале прошел I Республиканский фестиваль русской народной сказки «В тридевятом царстве…», приуроченный ко Всемирному дню ребенка. Участниками фестиваля стали ученики 2–3 классов государственных и негосударственных муниципальных общеобразовательных учреждений, творческие коллективы учреждений дополнительного образования: дворцов и домов детского творчества. По благословению епископа Варлаама в фестивале приняли участие воспитанники воскресной школы «Преображение» Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы.

В Республиканском автомобильно-дорожном колледже в г. Махачкала (Республика Дагестан) состоялась Республиканская конференция на тему «Патриотизм XXI века – потенциал современной молодежи». Конференция прошла с участием преподавателей и студентов образовательных организаций республики, руководителей клубов и объединений патриотической и творческой направленности. На секционных площадках прошел обмен педагогическим опытом по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. По итогам конференции были определены педагоги с лучшим опытом работы и отобраны лучшие материалы по патриотическому воспитанию.

В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений в доме культуры г. Назрани (Республика Ингушетия) прошли II Региональные Рождественские образовательные чтения «1917–2017: уроки столетия для Республики Ингушетия». Организаторами чтений выступила Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви при поддержке правительства Республики Ингушетия. Чтения открылись выступлением хора учащихся средней школы № 19 с.п. Сагопши.

По благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама настоятель храма в честь Святой Великомученицы Варвары в ст. Шелковская (Чеченская Республика) иерей Сергий Коваленко посетил 70-й гвардейский полк в г. Шали ЧР. Священнослужитель принял участие в торжественном митинге, посвященном началу зимнего периода обучения в армии. На мероприятии отец Сергий обратился с напутственным словом к личному составу полка.

Петропавловская епархия

04.12.2016 – 31.01.2017гг. в культурном центре и отделе краеведения (3 этаж) краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова в рамках празднования 100-летия Петропавловской и Камчатской епархии пройдет фотовыставка епархиального фотографа С.Н. Лигостаевой «Свет Православия на Камчатке». Вход свободный.

В конференц-зале Епархиального управления под председательством Архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия состоялся оргкомитет Камчатского регионального этапа XXV Международных Рождественских образовательных чтений. Перед собравшимися была поставлена задача определить делегатов для участия в Международном этапе чтений. В ходе живой дискуссии обсуждались вопросы проведения мероприятий регионального этапа чтений по всем направлениям взаимодействия.

Интенсивно продолжается возведение Храма-памятника Морского Собора на территории Свято-Пантелеимонова мужского монастыря. На данном этапе строительства завершается возведение основной части храма, ведется строительство подкупольного барабана, который будет увенчан куполом из нитрида титана. Одновременно продолжается строительство звонницы и рядом с Морским собором осуществляется монтаж обоих куполов. Возведение Морского собора осуществляется силами братии Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, добровольцев и наемных рабочих.

В филиале городской библиотеки в микрорайоне Рыбачий прошла встреча настоятеля гарнизонного храма Св. Ап. Андрея Первозванного протоиерея Александра Пономарева с читателями. Данная встреча была организована приходом гарнизонного храма совместно с администрацией филиала городской библиотеки и посвящена 100-летию Петропавловской и Камчатской епархии. Два часа беседы в теплой обстановке прошли незаметно. В конце встречи настоятель передал в фонд филиала библиотеки несколько экземпляров юбилейного фотоальбома, посвященного 100-летию Петропавловской и Камчатской епархии.

Калининградская епархия

Школа пекарей «Умелые ручки», расположенная на Первом хлебозаводе в г.Калининграде совсем недавно открыла свои двери для желающих, но уже многие знают о замечательном мастер-классе. Воспитанники воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы окунулись в увлекательный мир кулинарного искусства и приготовили, украсили и испекли праздничные пряники. Мастер-класс проходил в очень уютном, по-домашнему оборудованном помещении. Пряники получились очень разные – как все, кто их делал.

В храме Прп. Кирилла и Марии Радонежских прихода Прп. Сергия Радонежского на площади Калинина в г. Калининграде состоялась праздничная встреча педагогов и учащихся, членов детского общественного объединения «Юные друзья пограничников» МАОУ лицея №17, с иереем Вадимом Трусовым. Встреча с 2014 г. стала доброй традицией, поскольку 2 года иерей Вадим преподавал в лицее курс «Нравственные основы семейной жизни» для старшеклассников и активно участвовал в научно-методической работе педагогического коллектива.

В г. Калининграде на ул. Левитана, 53, на месте строительства православного храма в честь Святых Равноапостольных Царя Константина и Царицы Елены построен временный храм, в котором начинаются регулярные богослужения. На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы здесь уже состоялась первая служба (всенощное бдение и Божественная литургия).

В г. Мамоново состоялся II областной фестиваль «Сердце людям», приуроченный ко Всемирному Дню волонтера. В фестивале участвовали 10 волонтерских объединений из г. Мамоново, Калининграда и области. Молодежное движение храма Крещения Господня номинировалось в проекте «Духовно-нравственное воспитание». Открыл праздник благотворительный «Кекс-фестиваль», организатором которого выступил Благотворительный центр «Верю в чудо» при содействии Молодежного центра «Данко» г.Мамоново.

Орловская епархия

В день 95-летия Общества галлиполийцев прошли памятные мероприятия, посвященные орловцам-галлиполийцам, гусарам-черниговцам и другим воинам русской армии. На Божественной литургии в Ахтырском кафедральном соборе поименно помянули известных и неизвестных офицеров, командиров и шефов Черниговского полка, сформированного 120 лет назад в Орле, воинов и духовников орловских полков, за веру, царя и Отечество животы положивших в различных войнах.

Представители Орловской епархии участвовали в круглом столе «Противодействие идеологии экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде: проблемы и решения», в рамках которого обсуждались эффективные формы и методы противодействия идеологии экстремизма. Участники отметили необходимость разработки рекомендаций для детской, подростковой и молодежной среды, родителей и педагогов, столкнувшихся с проявлениями экстремизма и сектантства, в том числе в интернет-пространстве.

В пос. Знаменка Орловского района на базе кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский» начал работу Епархиальный центр помощи матери и ребенку во имя Мучеников Гурия, Самона и Авива – святых, которым молятся о семейном благополучии. Здесь матери, находящиеся в тяжелом материальном положении, смогут бесплатно получить вещи, продукты питания и средства ухода за детьми.

Ливенский епархиальный семейный центр «Святые Покрова» отметил новоселье. При поддержке благодетелей в новом помещении был сделан ремонт, закуплено дополнительное оборудование, снаряды и тренажеры. На базе семейного центра запущен уникальный по значимости благотворительный проект «Мастерская доброты», в котором участвуют дети с инвалидностью, ребята из школы-интерната и кризисных семей.

Вятская епархия

На приходах Вятской епархии началась подготовка к встрече Рождества Христова. Приход Троицкой церкви г. Кирова организовал для второклассников муниципальной общеобразовательной школы №1 с. Порошино увлекательное занятие, посвященное Рождеству Христову. Занятие началось рассказом настоятеля Троицкой церкви иерея Владимира Путинцева о празднике. После ребята посмотрели мультипликационный фильм о том, как в Вифлееме совершилось чудесное событие Священной истории – Рождение Богомладенца Иисуса Христа.

У прихода храма Великомученика и Целителя Пантелеимона появилась своя газета. По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка и инициативе настоятеля Пантелеимоновского храма протоиерея Сергия Ендальцева в печать вышел 3-й номер газеты «Добрые вести». Как и положено православной газете, издание освещает жизнь прихода, сообщает о наиболее значимых событиях, происходящих в жизни прихожан, рассказывает о святых Церкви. Так, очередной номер повествует о жизни святой великомученицы Варвары (память 17 декабря), в честь которой освящен нижний храм прихода.

По благословлению настоятеля иерея Виталия Лапшина состоялась паломническая поездка прихожан храма святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в город Слободской. Этот город славится народными мастерами и промыслами, памятниками архитектуры и культуры, но подлинное его украшение – храмы и монастыри. Вятские паломники первым местом своего пребывания в Слободском выбрали храм Иконы Божией Матери «В Скорбех и Печалех Утешение», чтобы помолиться на Литургии и причаститься Святых Христовых Таин.

В архиерейском доме под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка состоялся очередной Архиерейский совет Вятской митрополии. В заседании приняли участие епископ Уржумский и Омутнинский Леонид, епископ Яранский и Лузский Паисий, секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин. Главы епархий подвели итоги регионального этапа Международных Рождественских чтений в Вятской митрополии и Великорецкого крестного хода в 2016 году. В ходе совета обсуждались вопросы предстоящей встречи Епархиальных архиереев с врио губернатора Кировской области И. Васильевым.

Сыктывкарская епархия

Литературно-музыкальный вечер организовали и провели сотрудницы Центральной библиотеки имени М.Н. Лебедева с. Корткерос. Мероприятие под названием «Повсюду вижу Бога моего» было посвящено поэтическому творчеству архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Работники библиотеки развернули выставку изданий духовной направленности, имеющихся в книжном фонде, – собрались сельчане разных поколений, представители районной администрации и местной газеты «Звезда».

В Сыктывкаре стартовал региональный турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по русскому хоккею среди детей 2004 г. р. и младше. Святейший Патриарх лично патронирует русский хоккей с 2009г. В первой игре соревнований встретились команды СШОР №1 2005 и 2006 гг. р. Как показывает практика, в таких встречах чаще всего побеждают более старшие коллективы – сборная 2005 г. рождения отпраздновала победу со счетом 7:0.

В Доме дружбы народов Республики Коми начал свою работу кинолекторий «Красота. Слово. Истина». Проект реализуется Коми региональным общественным движением по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» совместно с Коми региональным объединением Всемирного русского народного собора и при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Были презентованы совместные мероприятия на 2017 г.

Активом Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии совместно с руководством организации досуга в ДРБ, организован показ мультфильмов для детей, проходящих лечение в больнице. Главный посыл мероприятия – в том, чтобы наглядно показать подрастающему поколению, на какие подвиги ради них идут родители, которых порой они не слушаются, а в некоторых случаях совсем не ценят.