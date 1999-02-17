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И.К. Новожилов вручил К.М. Вольскому медаль «130-летие Екатеринбургской епархии»

Екатеринбург, 30 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии прошла встреча руководителя епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями И.К. Новожилова с директором Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» полковником К.М. Вольским. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла И.К. Новожилов вручил К.М. Вольскому медаль «130-летие Екатеринбургской епархии». В ходе встречи Илья Константинович и Константин Михайлович поздравили друг друга с наступающими праздниками и обменялись памятными подарками. На встрече присутствовал полковник Виктор Васильевич Коржуков.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

 
 
 

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