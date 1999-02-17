Заупокойным богослужением почтили память погибших над Сочи в воинском гарнизоне ЗАТО Свободный

Екатеринбург, 30 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Во всех храмах России проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе над Сочи 25 декабря. Заупокойное богослужение прошло и в воинском гарнизоне, расположенном в городском округе ЗАТО Свободный Нижнетагильской епархии. В панихиде приняли участие и воины 42 Тагильской ракетной дивизии. На богослужении прозвучало имя каждого погибшего независимо от его вероисповедания. Сугубые молитвы были вознесены к Богу об упокоении глубоко верующих, православных христиан воина Валерия и Елизаветы – «доктор Лизы» и генерал-лейтенанта В.М. Халилова, главного военного дирижера России. В октябре 2014 года Валерий Михайлович посетил один из военного городка Екатеринбурга с инспекцией военного оркестра гарнизона. Закончив проверку, несмотря на лимит времени, он принял предложение посетить храм во имя святого блгв. вел. князя Димитрия Донского и был потрясен его теплой атмосферой. После панихиды в своей проповеди настоятель храма протоиерей Александр Мехоношин отметил высокие нравственные качества погибших и выразил уверенность в том, что Господь примет их в свои небесные Обители.