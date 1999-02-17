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Детская выставка «Свет Рождественской звезды» открылась в Каменске-Уральском

Екатеринбург, 30 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Традиционный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Свет Рождественской звезды» проходит в канун Рождества Христова в Каменске-Уральском. В нем принимают участие дети всех возрастных групп - от дошкольников до 17 лет. Первый этап конкурса (в благочиниях) уже завершился, епархиальный этап продолжается. Подведение итогов состоится 2 января 2017 года. Итогом конкурса станет епархиальная выставка, которая пройдет с 8 по 22 января в центральном выставочном зале г. Каменска-Уральского. Открытие выставки состоится 8 января в 14-00.

 
 
 

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