Педагоги ЦПШ получили новые знания по методике преподавания вероучительных предметов

Екатеринбург, 30 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую среду в Духовно-просветительском центре Епархии состоялся завершающий учебное полугодие педагогический практикум для учителей церковно-приходских школ. Более 40 педагогов получили новые знания по методике преподавания вероучительных предметов. Помощник благочинного Ивановского округа г. Екатеринбурга рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня, а методист сектора церковно-приходских школ познакомила учителей с методикой проведения урока на эту же тему. Педагоги прослушали выступление о житии сподвижника Патриарха Тихона, защитника и апологета Русской Церкви священномученика Илариона (Троицкого), после чего состоялись лекция преподавателя Учительской семинарии и открытый урок преподавателя воскресной школы храма во имя прп. Марка Печерского г. Екатеринбурга.