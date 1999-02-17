В рамках екатеринбургского проекта в Санкт-Петербурге провели семинар для руководителей НКО

Екатеринбург, 30 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Разработанный в НКО «Просветительский центр» г. Екатеринбурга проект «Социальное партнерство органов государственной власти, некоммерческих и религиозных организаций и СМИ в развитии человеческого потенциала России» реализуется при содействии Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». В рамках этого проекта в конце декабря в Санкт-Петербурге прошел обучающий семинар, предназначенный для руководителей и представителей НКО из разных регионов России. Участники семинара - ученые, юристы, представители духовенства говорили о деятельности и формировании системного мышления у лидеров социально ориентированных НКО, об опыте и перспективах системного взаимодействия общественных, государственных организаций и СМИ, а также – о принципах информационного освещения деятельности социально ориентированных православных общественных организаций в СМИ.

Работа семинара завершилась принятием ряда важных решений для будущего взаимодействия между социально ориентированными НКО семи Федеральных округов Российской Федерации. А для популяризации разработанных общественными организациями проектов решено организовать систему вебинаров, создать интернет–площадку для размещения методических и иных материалов Ресурсного центра, разработать Положение о конкурсе проектов и др. Таким образом семинар положил начало системному взаимодействию принявших в нем участие социально ориентированных НКО.