Православная выставка «Русь крещеная, Святая…» пройдет с 11 по 16 января в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Центре мировой торговли г. Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44 д) с 11 по 16 января пройдет традиционная зимняя православная выставка «Русь крещеная, Святая…». В ней примет участие и Православная служба милосердия, которая в течение всех выставочных дней с 10-00 до 19-00 (16 января с 10-00 до 16-00) будет проводить акцию «С миру по нитке». Акция направлена на помощь нуждающимся. От всех желающих поучаствовать в добром деле с радостью примут: взрослую и детскую одежду и обувь в хорошем состоянии; продукты питания длительного хранения; развивающие игрушки, книги и товары для творчества. Все собранные вещи будут переданы в Центр гуманитарной помощи (г. Екатеринбург, район «Птицефабрика», ул. Сажинская, 1, вход с торца 5-этажного дома). Режим работы центра: два дня в неделю (пятница и суббота) с 10-00 до 18-00. Также на период выставки каждый может поработать волонтером – помощники всегда нужны. Телефон для желающих помочь в проведении акции: (343) 200-07-04 (диспетчер Православной службы милосердия).